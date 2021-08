Come vanno in vacanza gli italiani nel 2021?

Gli italiani hanno voglia di vacanza. E, secondo quanto emerge da un sondaggio della fintech company Younited, l’85,7% di loro ha già prenotato.

Ma dove andranno gli italiani? 8 su 10 resteranno nel Belpaese, mentre il 14,58% si recherà in Unione Europea. Solo il 4,86% degli intervistati ha scelto di non rinunciare ai viaggi extra UE.

L’apprezzamento per l’Italia e le diverse possibilità di turismo che offre, sono confermate dalle mete ideali emerse dalla ricerca. Il 79,2% degli intervistati ha confessato che, anche potendo scegliere qualsiasi luogo, resterebbe in Italia. Solamente il 9% uscirebbe dai confini europei. Le vacanze, per 6 italiani su 10, dureranno 7-14 giorni. Il 29,5% starà via meno di una settimana, il 10,2% per più di due.

L'indagine si è poi concentrata sul budget: più di un quarto degli intervistati prevede una spesa di oltre 1000 euro e un ulteriore 25,8% fra i 750 e i 1000. Sono solo il 15,2% coloro che affermano che spenderanno meno di 250 euro e il 15,1% quelli che ne spenderanno fra 250 e 500. Il dato più significativo è però rappresentato dal 52,1% dei soggetti coinvolti, che ritiene che la possibilità di dilazionare il pagamento sia il vantaggio più apprezzato di un prestito per le vacanze, che permette di non rinunciare a un momento di relax distribuendone l’impatto economico su diversi mesi. Con un prestito, è dunque possibile raggiungere mete più costose e/o concedersi una vacanza più lunga.

Patrizio Sanese, marketing senior e responsabile della comunicazione per l’Italia di Younited,commenta: “L’emergenza sanitaria ha avuto un forte impatto non solo sulla salute fisica delle persone ma anche sullo stato d’animo. Ora vi è un diffuso desiderio di poter fuggire, anche solo qualche giorno, dalla quotidianità e da abitazioni che ci hanno visto rinchiusi in casa come mai prima e la percentuale di persone che hanno già prenotato le vacanze ne è la conferma. L’apprezzamento della possibilità di dilazionare i pagamenti come principale vantaggio di un prestito è segno di una tendenza che stiamo avvertendo negli ultimi anni: le persone che ricorrono ai nostri servizi hanno una chiara idea dei costi di una vacanza e dell’impatto che può avere sui loro budget nonché quanto possono permettersi di spendere ma apprezzano l’avere un aiuto in più che gli consente di suddividere il costo su più mesi”.