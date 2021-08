Vacanze e ansia da post pandemia? Ecco le nuove abitudini di viaggio

«Da sempre l’organizzazione delle vacanze estive è causa di ansia e stress, figuriamoci oggi dopo il Coronavirus. Nell’ultimo anno, la pandemia da Covid-19 ha costretto tutti noi a rimanere a casa per lunghi periodi, togliendoci l’abitudine di viaggiare, di organizzare le nostre vacanze, di stare a contatto con gli altri. Per questo le cause di stress legate alle vacanze sono in aumento» spiega Emma Lenoci, fondatrice e ceo di Vamonos Viaggi. «Ma scegliendo vacanze di gruppo non si corrono rischi. I controlli sulla salute dei viaggiatori sono tanti e ripetuti» assicurano gli specialisti della piattaforma.

Le nuove abitudini di viaggio

La pandemia da Covid-19 ha sicuramente lasciato in eredità un fortissimo impatto sulle abitudini di viaggio. «Insomma italiani più attenti che mai alla salute e disposti a pagare un sovrapprezzo per poter beneficiare di servizi aggiuntivi nell’assicurazione viaggio e godersi la vacanza in maggiore tranquillità» sintetizza Emma Lenoci.



Come rilassarsi e sdrammatizzare? «Un’idea è quella di pensare agli altri viaggiatori, magari ai vip che quest’estate proprio non se la perdono» suggeriscono gli esperti di Vamonos-Vacanze.it.

Ma Sardegna, Sicilia e Puglia non è solo per vip. Queste 3 regioni sono sul podio delle preferenze degli italiani per le vacanze dell’estate 2021. «L’ideale anche per i gruppi di amici che vogliono partire insieme o per chi è solo e vuole fare nuove conoscenze» sostiene la fondatrice di Vamonos Viaggi Eventi.



«È l’Italia —prosegue Emma Lenoci— a restare la meta più gettonata in assoluto (74%). Così come è l’automobile (68%) il mezzo di trasporto preferito dell’estate 2021, seguita da aereo (15%) e treno (12%)». Per fare una graduatoria del tipo di destinazione, Vamonos Viaggi ha potuto inoltre registrare una diffusa preferenza per località marine (74%) e montagna (22%).



«Senza dimenticare le vacanze in barca a vela per le quali stiamo già registrando il tutto esaurito» puntualizza Lenoci, che ora si sta adoperando per riuscire a breve ad aumentare i posti barca disponibili e fare così fronte a questa imprevedibile richiesta degli italiani.