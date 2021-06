Bocce: un successo a Mandello la 63^ edizione del Trofeo Ercole Carcano

Via Montello

Un tuffo nel passato, per un ritorno a una normalità tanto attesa. Si è svolta domenica a Mandello alla bocciofila di via Montello la 63^ edizione del Trofeo Ercole Carcano, tradizione appuntamento per gli appassionati di bocce.

La vittoria è andata a Mattia Visconti della società Arcos Brescia davanti a Daniele Lafranconi della Bocciofila Albate. Al terzo posto Claudio Lupi Timini della società N.P. Colombo, quarto Vincenzo Fiorato della Bocciofila malnatese.

Alle premiazioni presente l'assessore allo Sport Sergio Gatti. Con lui Edoardo Tacchini, presidente Bocciofila mandellese, coadiuvato nell'organizzazione dell'evento sportivo da Natale Panizza.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)