Audi punta sull'eccellenza a Garlate: tra innovazione e usato sicuro

A Garlate, in provincia di Lecco, un evento esclusivo ha messo in luce le nuove frontiere del marchio Audi. Andrea Bassoli, Brand Manager Audi Gruppo Eurocar Italia, ha sottolineato come l’eccellenza sia la parola chiave che guida ogni iniziativa del gruppo.

Durante la serata, gli appassionati del brand hanno potuto esaminare da vicino la nuova versione dell’Audi A3, modello Allstreet. Questo nuovo veicolo si candida a diventare un punto di riferimento nel mercato grazie alle sue caratteristiche innovative e dinamiche. Le verniciature vivaci, l’alto grado di personalizzazione e le sospensioni rialzate sono pensate per offrire un’esperienza di guida superiore, rispondendo alle esigenze dei conducenti più esigenti.

Ma non è tutto. L’evento ha anche visto la presentazione del programma Audi Prima Scelta Plus, dedicato all’usato sicuro. Questo programma rappresenta un passo importante per chi desidera acquistare un’auto usata con la sicurezza di un prodotto controllato e garantito. Con 110 controlli rigorosi, che vanno dalla carrozzeria al motore, e una garanzia che può estendersi fino a 4 anni, Audi assicura affidabilità e qualità anche nel mercato dell’usato.

Per dimostrare ulteriormente l’attenzione verso i clienti, gli ospiti presenti alla serata sono stati omaggiati con un voucher di 1500 euro, utilizzabile per l’acquisto di una nuova vettura presso la concessionaria Bonaldi Motori - Gruppo Eurostar. Questa iniziativa non solo rafforza la fedeltà dei clienti, ma evidenzia anche l’impegno di Audi nel fornire soluzioni personalizzate e vantaggiose.

In sintesi, l'evento di Garlate ha mostrato come Audi continui a spingere i confini dell’innovazione e della qualità, sia attraverso nuovi modelli all’avanguardia come l’Audi A3 Allstreet, sia tramite programmi di usato garantito che offrono sicurezza e tranquillità agli acquirenti.