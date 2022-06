L’outdoor a Milano, un’esperienza imperdibile

Il Quartiere Brera di Milano: un luogo frequentato da artisti, creativi, studenti della Pinacoteca. Simbolo per eccellenza della Milano da bere anni 80, non perde mai il suo fascino, la sua ricercatezza e l’eleganza innata.

Un quartiere che ha da sempre mantenuto il connubio tradizione-innovazione e che vuole continuare a farlo, proponendo al visitatore esperienze sempre più mirate e alla sua portata.

Esperienza outdoor a Brera

Tra queste esperienze ce n’è una che riguarda un settore da qualche anno tornato di interesse, ossia l’arredamento outdoor. Come è facile intuire, dopo i momenti di sconforto che abbiamo vissuto negli ultimi anni, il benessere della persona è tornato a esprimersi in maniera necessaria. Siamo riusciti a ritrovare un dialogo con la nostra abitazione, non più intesa come mera decorazione ma come vero e proprio modo di essere. E anche l’outdoor ha la sua parte in questa riscoperta.

Ecco che, presso Bspace, lo store di BT Group in via Fatebenefratelli 9, in zona Brera, in occasione della Milano Design Week, sarà possibile interagire con un nuovo concept di outdoor: CODE Open air Open mind, iniziativa che si potrà toccare con mano da lunedì 6 a sabato 11 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 22.00.

L’obiettivo di CODE Open Air Open mind

Vivere il mondo esterno attraverso un’esperienza multisensoriale, grazie all’innovativo e rivoluzionario sistema a doghe in alluminio, che si integra perfettamente a diverse soluzioni di pergolati, subentrando all’elemento piantana. Questo è l’obiettivo di CODE Open air Open mind e questo è ciò che si vuole restituire al visitatore dello store.

La totale personalizzazione e la flessibilità nello sviluppo dello spazio esterno dei luoghi abitativi, senza rinunciare al comfort e alla privacy che solo una casa sa offrire, sono i punti chiave che eleggono CODE a soluzione outdoor unica ed esclusiva, in grado di entrare in sintonia con l’ambiente circostante e di adattarsi allo scenario in cui viene collocata, per rispondere a nuove esigenze e a nuove richieste.

Due serate imperdibili

Ciliegina sulla torta di questa settimana a contatto con CODE è la possibilità di partecipare a due eventi imperdibili, l’8 e il 9 giugno. Due momenti di condivisione e confronto sui temi attuali legati al design e al lifestyle.

Il primo appuntamento, che si svolgerà dalle 19 alle 22.00, vedrà la partecipazione dell'Architetto Ivo Pellegri, designer di CODE, ed è un evento dedicato esclusivamente ai professionisti e agli oratori del settore. La seconda serata sarà invece aperta al pubblico: un’occasione per conoscere attraverso un evento esclusivo e anti convenzionale il testimonial ufficiale di CODE Sergio Muniz.

All’interno del sito di BT Group è possibile iscriversi a ciascuna delle due serate. Non resta che prepararsi per l’avventura ed entrare in un nuovo modo di vedere il mondo.