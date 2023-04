Dipendenti, pensionati e fisco: come superare l’ostacolo burocrazia

Per lavoratori e pensionati, gestire il peso burocratico relativo agli adempimenti fiscali può diventare un vero e proprio rompicapo.

Tra dichiarazioni, scadenze, compilazioni e calcoli delle imposte, le incombenze sembrano non avere fine.

Per venire a capo di tutto ciò, spesso è necessario rivolgersi a professionisti del settore, come ad esempio i Caaf,

veri e propri centri autorizzati di assistenza fiscale.

Grazie ai loro servizi, le persone possono trovare supporto per la dichiarazione dei redditi, consulenza in materia di richieste di pensionamento, bonus e tutto ciò che riguarda tasse e contributi.

Sebbene la burocrazia possa sembrare un ostacolo insormontabile per molti cittadini, grazie ai Caaf, il lavoro di gestione delle pratiche fiscali risulta molto più semplice e accessibile.

Dove rivolgersi a Lecco

A Lecco è il Caaf Confartigianato Imprese Lecco a fornire consulenza fiscale ai contribuenti, specialmente nella compilazione del Modello 730. Il Centro offre aiuto nella gestione delle pratiche assistenziali, tra cui la compilazione e trasmissione all’Inps dei modelli RED e INVCIV e DSU, quest’ultimo valido per le attestazioni ISEE al fine di ottenere (tra le altre cose) la quantificazione dell’Assegno unico.

Si occupa, inoltre, della gestione IMU, del calcolo delle imposte locali, svolge il ruolo di tutor nei servizi alla persona e dal 2019 effettua anche le pratiche valide all’erogazione del reddito di cittadinanza.

Il Caaf di Lecco dal 2020 promuove il servizio per la trasmissione telematica delle opzioni che riguardano la cessione dei crediti per operazioni relative a messa in sicurezza degli edifici e interventi relativi all’efficientamento energetico.



Assistenza telefonica per tutto l’orario d’ufficio

La scadenza per la compilazione del Modello 730 anche per il 2023 è prevista per il mese di settembre del suddetto anno, tuttavia vengono concesse delle finestre intermedie a cui far riferimento: i primi invii telematici sono infatti previsti per metà giugno.

La convenzione diretta con l’Inps consente di dialogare con la Pubblica amministrazione in tempo reale, permettendo così all'utente di risparmiare prezioso tempo.

Per aiutare imprese e cittadini nella compilazione delle pratiche, il Caaf garantisce l’assistenza telefonica per tutto l’orario di ufficio (8.30-12.30 e 13.30-17.30). Inoltre, non serve essere associati per usufruire del servizio.

Confartigianato Imprese Lecco offre un vantaggio esclusivo alle aziende che si associano alla sua rete: una tariffa speciale per la gestione dei cedolini del 730 dei dipendenti.

Inoltre, il servizio è ancora più conveniente perché il personale del Caaf si reca direttamente presso le sedi delle aziende associate per ritirare o consegnare il materiale necessario.

Questo significa che le imprese risparmiano tempo e denaro, senza dover preoccuparsi di organizzare il lavoro amministrativo in proprio.

Grazie a quest'offerta, Confartigianato Imprese Lecco aiuta le aziende a migliorare la loro produttività e a concentrarsi sul core business dell'attività.