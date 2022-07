La valigia di Fido: cosa non dimenticare quando viaggiamo con il nostro amico a quattro zampe

É tornata l’estate ed è finalmente tempo di vacanze! É dunque il momento di preparare le valigie e, per chi si appresta a partire con il proprio cane, abbiamo preparato una lista di cose che non devono mancare nel bagaglio del vostro amico a quattro zampe. Qualsiasi sia la meta scelta, assicurarsi di avere tutto prima di chiudere casa è sicuramente il primo step da seguire per godersi una vacanza senza brutte sorprese e senza stress. E allora via, a controllare di non aver dimenticato nulla!

Il bagaglio per il vostro cane

Ecco una lista con il necessario per trascorrere le ferie tranquillamente in compagnia del vostro amico pelosetto:

Documenti del cane

Localizzatore GPS e suo caricabatterie

Kit di emergenza medica e medicinali

La sua cuccia o copertina preferita, per aiutarlo a prendere confidenza con la nuova “casa” temporanea. E non dimentichiamo i suoi giochi preferiti!

Ciotole per cibo e acqua

Cibo, snack e premietti. Soprattutto in caso di vacanze all’estero avere una buona scorta del cibo preferito dal nostro amico può farci risparmiare tempo (e denaro).

Pettorina e guinzaglio e di riserva. Nel malaugurato caso si dovessero rompere, non si è mai troppo previdenti.

Museruola. É bene ricordare che in alcuni luoghi pubblici, il cane deve indossare la museruola.

Impermeabile

Dog’s Corner: il paradiso dei cani (e dei loro padroni)

Vi siete accorti che vi manca qualcosa? Niente paura: Dog’s Corner, in Piazza dei Cappuccini a Lecco rimane aperto per tutto agosto! Presso lo store potrete trovare tutto quello di cui avete bisogno a prezzi convenienti. Il personale, esperto e competente, saprà aiutarvi a scegliere il prodotto giusto per ogni vostra esigenza. E se preferite fare spese senza rinunciare alla comodità del vostro divano, visitate Dog’s Corner sul bellissimo e-shop (che trovate a questo link), sicuro e facile da usare. Oltre a trovare spesso promozioni dedicate, potrete consultare i prodotti per tipologia, brand e fascia di prezzo e i pagamenti sono protetti dagli standard di sicurezza più elevati.

Dog’s Corner: una galassia di servizi per i nostri amici a quattro zampe

Da Dog’s Corner potete approfittare di una gamma di servizi a 360 gradi per il benessere e l’igiene del vostro amico animale. Una vera e propria SPA con un servizio di toelettatura professionale (disponibile anche nella formula ad abbonamento) affidato ad uno staff specializzato e professionale. Per gli amanti del fai-da-te troviamo invece vasche e attrezzature professionali per il lavaggio self-service, comode, sicure ed igienizzate alla fine di ogni lavaggio. Il servizio di lavaggio self-service è a disposizione dei clienti 24/7 con la Dog’s Corner Card.

Il comodissimo servizio “Lascio e ripasso”

Con il suo store aperto per tutto agosto Dog’s Corner vi aspetta anche per darvi una mano in quel delicato momento di rientro dalle ferie: il suo servizio di lavanderia “Lascio e ripasso” vi consentirà di consegnare in negozio il bucato del vostro cane (cucce, copertine, etc) e passare a ritirarlo in un secondo momento, perfettamente lavato, asciugato e igienizzato. Cosa aspettate dunque? Visitate il sito ufficiale per scoprire tutti i servizi e prodotti che vi attendono da Dog’s Corner e seguite la pagina Facebook e quella Instagram per rimanere sempre aggiornati sulle numerosissime iniziative e promozioni.