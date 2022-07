Sentirsi al sicuro, sentirsi a casa

È dalla preistoria che rappresenta una parte integrante della vita dell’uomo, nel corso dei secoli è apparsa in forme diverse, per qualcuno è stata una caverna, per qualcuno una reggia – pensiamo ad esempio a Versailles – per qualcun altro un rudere in campagna, o un appartamento in città. Una cosa è certa, la casa, intesa come dimora, come rifugio e luogo familiare di accoglienza e amore, ha sempre avuto un valore fondamentale.

Che si tratti di una sola persona o di una famiglia, il momento della ricerca di quello che sarà il proprio luogo sicuro è determinante, un po’ come quello riservato alle scelte relative all’arredamento: parquet o piastrelle, persiane o tapparelle, balcone o giardino, ogni componente servirà a personalizzare l’ambiente secondo i gusti di chi l’abiterà e ogni particolare sarà pensato per rendere gli spazi comodi e accoglienti.



Da non trascurare, tuttavia, l’ambito che riguarda la sicurezza dell’abitazione. Perché ci si possa sentire veramente sicuri, è necessario infatti fare attenzione ad alcuni dettagli fondamentali: le scelte sono varie e possono cambiare a seconda del tipo di edificio, della struttura e della zona in cui è situato, certo è che, ad esempio, l’installazione di adeguati cancelli esterni o di un efficiente sistema di allarme potrebbero senza dubbio fare la differenza. In tale contesto è indispensabile rivolgersi a specialisti del settore, che possano garantire un ottimo lavoro che vada dall’installazione all’eventuale manutenzione nel tempo.

A pochi chilometri da Lecco la soluzione è a portata di mano: siamo a Garlate e IMSA è esattamente l’azienda a cui rivolgersi per queste tipologie di esigenze. Grazie a un’esperienza di oltre quarant’anni e alla professionalità acquisita nel tempo, l’attività è diventata leader in chiusure, automazioni e impianti di sicurezza per la casa e l’azienda, garantendo a ogni suo cliente un servizio completo ed efficiente, che spazia dalla scelta di prodotti di qualità, all’installazione e prosegue con un’attività di manutenzione regolare in base alle più recenti normative europee.

Una storia di impegno e uno sconto da non perdere

È il 1979 quando la famiglia Invernizzi decide di creare e sviluppare un’azienda che diventasse il punto di riferimento della zona e l’incredibile espansione avvenuta nel tempo è la riprova del successo di questa impresa. L’intera attività si concentra sia sulle abitazioni che sulle aziende e i principali servizi offerti riguardano sopralluoghi e preventivi rigorosamente gratuiti, la vendita diretta del materiale, un collaudo degli impianti, assistenza prima e dopo la vendita e la manutenzione dei prodotti.

Nello specifico, per garantire a una casa l’immagine di rifugio e luogo sicuro, IMSA si occupa di cancelli automatici, porte per i garage – sia sezionali che basculanti – persiane e tapparelle con un motore elettrico azionabili a distanza, ma anche di antifurti residenziali: come riscontrabile all’interno del sito online dell’azienda, l'utilizzo delle ultime tecnologie di un settore in continua evoluzione, consente di proporre un ventaglio di soluzioni per soddisfare anche le richieste più particolari. Per quanto riguarda il mondo delle aziende, oltre ai cancelli e agli impianti d’allarme, la gamma di prodotti comprende portoni industriali di diverse tipologie e porte tagliafuoco e multiuso.



All’interno di questa vasta panoramica di servizi è senza dubbio da segnalare l’attenzione che l’azienda riserva ai propri clienti: oltre a un lavoro professionale e di qualità, IMSA offre la possibilità di usufruire dello sconto in fattura immediato del 50% per l'installazione di un impianto. Una peculiarità che unisce garanzia di un ottimo lavoro e vantaggio economico, distinguendo l’azienda dai competitor dello stesso settore.

Assicurare una vita in tranquillità attraverso un impianto intelligente, efficiente e conveniente è dunque l’obiettivo che si pone la realtà imprenditoriale di IMSA, che attraverso lo slogan “un solo clic, ma infiniti vantaggi” e le collaborazioni con realtà locali come ANACI di Lecco, guarda al futuro e si impegna costantemente per garantire le migliori soluzioni per i propri clienti.