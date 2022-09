Le poche e semplici regole per la passeggiata con il tuo cane

Una passeggiata con il cane, oltre a essere un momento di svago fuori dall’appartamento, può avere effetti benefici anche sulla salute del padrone. Una pausa dallo stress della giornata, ma anche una possibilità per fare del moto.

Le regole per una corretta passeggiata sono poche ma semplici: portare sempre con sé i sacchetti per raccogliere i bisogni (in alcune aree cani sono presenti dei piccoli dispenser per colmare eventuali dimenticanze), evitare di uscire nelle ore calde, ma qualora non fosse possibile evitarlo, munirsi sempre di una ciotola d’acqua fresca, portare sempre il cane al guinzaglio in luoghi che non prevedano i cani liberi.

Rimuovere urina dei cani: è legge

Tra le tante accortezze che possono favorire il vivere in maniera civile c’è anche l’utilizzo di un po’ d’acqua per rimuovere l’urina dei cani, che spesso può recare fastidio ad altri pedoni. In alcuni comuni, come ad esempio Torino, questo consiglio è diventato legge. Nel capoluogo piemontese infatti, dallo scorso febbraio, vige l'obbligo di "essere muniti di un recipiente con acqua per lavare l'urina da marciapiedi, muri condominiali e vetrine di negozi al fine di prevenire la stagnazione e conseguente malodore". Molti altri comuni, come ad esempio Roma, hanno adottato questo comportamento ed è molto probabile che diventi una disposizione nazionale.

Un kit esclusivo per la passeggiata

Per risolvere questa incombenza, Dog’s Corner, negozio presente a Lecco dove è possibile trovare tutto ciò che può servire per la salute dei nostri amici a quattro zampe, ha realizzato l'Happy Walk Kit, un kit esclusivo per effettuare delle passeggiate in totale relax. E lo ha reso disponibile in tre varianti:

Kit con Pannoguanto, che comprende: liquido enzimatico con neutralizzante di odori, di origine naturale (formato 100 ml); Happy…P!: polvere super assorbente per raccogliere urine e deiezioni (formato 100 ml); un pannoguanto con profumazione di talco e un pannoguanto in clorexidina; un rotolino di sacchetti igienici e uno zainetto ripiegabile in tessuto tecnico Kit con salviette umidificate standard, che comprende: Sweetpee; Happy…P!; le salviette umidificate Natural DerbePet nelle profumazioni Muschio Bianco, Talco, Aloe Vera, Prato Fiorito; un rotolino di sacchetti igienici e uno zainetto ripiegabile in tessuto tecnico Kit con salviette umidificate speciali, che comprende: Sweetpee; Happy…P!; salviette umidificate Natural DerbePet con Clorexidina e proprietà Antizanzara; un rotolino di sacchetti igienici e uno zainetto ripiegabile in tessuto tecnico

I singoli prodotti sono da intendersi in quantità 1 per prodotto. È possibili acquistarli anche singolarmente, sia in negozio che sull’e-shop di Dog’s Corner Corner (lo zainetto ripiegabile è un gadget in sola dotazione dell’Happy Walk Kit).

Dog’s Corner a Lecco

Dog’s Corner è molto più che un semplice punto vendita: è un vero e proprio punto di riferimento per la salute e la cura dei nostri amici a quattro zampe. Un angolo dove è possibile trovare molteplici servizi che vanno dalla toelettatura professionale, al lavaggio self-service, alla ampia gamma di prodotti a disposizione e alla lavanderia.

La praticità di vivere insieme ad un cane sempre pulito di traduce nel badge Dog Motics per avere accesso all’area self-service 24 ore al giorno per tutti i giorni della settimana e prendersi cura del proprio animale in modo autonomo e con attrezzature professionali.

Acquistare presso Dog’s Corner non vuol dire solamente avere cura del proprio cane o gatto, ma regalargli e regalare a se stessi un’esperienza di competenza e professionalità. Il negozio si trova a Lecco, in Piazza dei Cappuccini 2-2A ed è aperto da lunedì a venerdi dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30, e il sabato dalle 9.00 alle 13.30.