Diventare un professionista nel settore tecnologico: ecco le 5 figure più richieste

Il settore tecnologico è in continua evoluzione e richiede professionisti qualificati e aggiornati, in grado di rispondere alle esigenze di innovazione e digitalizzazione delle imprese e della società.

In Italia, ci sono diverse professioni, legate all’ambito, che offrono opportunità di carriera e di crescita professionale.

Tra queste, ecco le 5 più richieste nel mercato del lavoro in Italia.



1- Ingegnere dell’apprendimento automatico (Machine Learning Engineer)

Un esperto di intelligenza artificiale che progetta, sviluppa e implementa sistemi e algoritmi in grado di apprendere autonomamente dai dati e di migliorare le proprie prestazioni.

2- Architetto cloud (Cloud Architect)

Si tratta di un professionista che progetta, gestisce e ottimizza le infrastrutture cloud, ovvero le piattaforme informatiche basate su internet che consentono di erogare servizi e applicazioni in modo scalabile ed efficiente.

3- Ingegnere dei dati (Data Engineer)

Questa figura professionale si occupa di creare e gestire le infrastrutture dati necessarie per l’analisi e l’elaborazione degli stessi, raccogliendo, integrando, trasformando e archiviando i dati provenienti da diverse fonti, garantendone qualità e consistenza.

4- Specialista in marketing digitale (Digital Marketing Specialist)

Tale mansione prevede la pianificazione, realizzazione e monitoraggio di strategie di marketing online per promuovere prodotti o servizi attraverso diversi canali digitali.

5- Specialista in sicurezza informatica (Cyber Defence Specialist)

Un professionista che si occupa di gestire la sicurezza di sistemi e reti informatiche, rilevare e rispondere ad attacchi e incidenti di sicurezza, e analizzare le vulnerabilità e le tracce digitali dei sistemi compromessi.

Una professione sempre più ricercata

La figura del Cyber Defence Specialist è, oggi, particolarmente gettonata, data l’elevata incidenza degli attacchi informatici in Italia che, purtroppo, si attesta tra i Paesi europei più colpiti dal fenomeno.

Basti pensare che, secondo le stime dei media più autorevoli, nel Bel Paese c’è stato un incremento di oltre 150% di questo genere di attacchi e, purtroppo, si tratta di un trend destinato a crescere.

Questa situazione ha portato un sensibile incremento della domanda di tale figura da parte delle aziende e, parallelamente, si è resa evidente la necessità di formare professionisti nell’ambito.



Ecco perché ITS Academy Angelo Rizzoli ha deciso di accogliere tale bisogno, organizzando un corso che rispondesse alle reali necessità delle imprese.

In collaborazione con Easynet e Agomir S.p.A., partner della Fondazione ISTAR e con il supporto di Confindustria Lecco e Sondrio, ha quindi realizzato il corso di Cyber Defence Specialist.

Una scuola dedicata ai giovani talenti

L’ITS Academy Angelo Rizzoli è un Istituto Tecnologico Superiore (ITS) che, dal 2010, forma tecnici specializzati nel settore ICT.

Si tratta di un percorso volto a valorizzare i giovani talenti e a prepararli al mondo del lavoro con una formazione pratica e laboratoriale.

Attraverso la collaborazione con aziende, associazioni, enti di ricerca, università e agenzie, l’offerta formativa viene costantemente aggiornata, mantenendosi sempre moderna e al passo coi tempi.

Grazie alle sue caratteristiche, l’ITS Academy Angelo Rizzoli è diventato il principale punto di riferimento in Italia per la comunicazione, l’ICT e l’industria 4.0.

Un risultato frutto dell’impegno sia dei docenti che dei ragazzi, che ogni anno scelgono i corsi ITS per seguire le proprie passioni e i propri sogni.

Corso di Cyber Defence Specialist

Il corso ITS Cyber Defence Specialist è un corso ordinamentale in partenza nell’anno accademico 2023-2025, che si terrà a Lecco.

Tale percorso formativo, strutturato per preparare professionisti capaci di individuare le vulnerabilità dei sistemi e di rispondere ad attacchi e incidenti di sicurezza, è rivolto a tutti i giovani talenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore residenti o domiciliati in Lombardia.

Ha una durata di 2 anni, ed è organizzato in 1.000 ore di formazione annuali, per un totale di 2.000 ore, suddivise in 1.160 ore di formazione d’aula e di laboratorio e 840 ore di stage aziendale.

Per tutti gli interessati ci sarà l’occasione di approfondire la conoscenza del percorso, partecipando all’Open Day in programma per il 18 luglio.

Si tratta di una bella opportunità per avvicinarsi al tema della cyber security.

L’appuntamento è alle ore 11.00 in Corso Promessi Sposi 72, Lecco; per partecipare è necessario registrarsi, compilando il form dedicato.

Ulteriori informazioni sono disponibili visitando il sito e la pagina Facebook di ISTAR.