Internazionalità e continuità, i due capisaldi della scuola moderna

Internazionalità e un'offerta formativa che possa accompagnare lo studente dall'infanzia al liceo; sono questi i capisaldi della scuola moderna. Peccato che spesso non vengano presi in considerazione, con la scuola italiana che continua ad arrancare rispetto agli altri Paesi occidentali. Per esempio, siamo il popolo dell'Unione Europea con la minore conoscenza della lingua inglese – e in questo i programmi scolastici hanno la loro bella fetta di responsabilità –, senza contare come il dato sulla dispersione scolastica continui a salire anno dopo anno.

Saper scegliere è il primo passo

La scelta del giusto istituto acquista dunque un'importanza strategica per assicurare ai propri figli un'istruzione moderna e adatta alle esigenze della società contemporanea.

A Lecco, il Collegio Arcivescovile A. Volta è la scuola ideale per proiettarsi al meglio verso le richieste e i bisogni di un mondo sempre più globalizzato. Con oltre un secolo di storia il “Volta” si pone come un istituto dall'enorme patrimonio di ricchezza formativa che si traduce in una proposta didattica completa, capace di offrire a ogni studente gli strumenti e i mezzi per affrontare le sfide future.

Un'offerta che conferma il proprio carattere internazionale con il percorso bilingue garantito in tutti gli ordini – Servizi per l’infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado e Liceo Scientifico –.

Il Liceo Scientifico si rinnova

Il Liceo Scientifico dal prossimo anno subirà un'importante rivoluzione e sarà caratterizzato da tre differenti percorsi.

Il primo, quello Internazionale, darà la possibilità di ottenere il doppio diploma. Oltre alla naturale maturità italiana infatti si potrà ottenere anche il diploma di High School americano. La caratterizzazione Umanistica sarà incentrata maggiormente sulla comunicazione e sulla valorizzazione della cittadinanza europea, in questo senso il Collegio Volta è Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo e partecipa a vari contest e progetti promossi dagli uffici del Parlamento Europeo con l'obiettivo di sviluppare nei propri studenti curiosità e apertura verso i grandi temi comunitari.

Non mancherà poi la caratterizzazione Scientifica con laboratori e lezioni sperimentali di statica dei fluidi, lavoro ed energia, astrofisica, circuiti elettrici, onde elettromagnetiche.

Il carattere internazionale del “Volta” si concretizza, come già detto, in tutti i gradi scolastici, tra l'altro nelle scuole medie il percorso bilingue viene affiancato dal percorso inglese potenziato ed entrambi garantiscono l’opportunità di accedere all’indirizzo sportivo ambientale e a quello espressivo-internazionale.

Un istituto innovativo che guarda al futuro

Una scuola moderna, accogliente, internazionale, dinamica e innovativa, sono questi gli aggettivi che definiscono al meglio il Collegio Arcivescovile A. Volta di Lecco che è pronto ad accogliervi con i suoi Open Day.

Per sapere le date e iscriversi agli Open Day basta visitare il sito dedicato, mentre per conoscere la vasta offerta formativa del Volta il consiglio è di dare un'occhiata a questa brochure o di visitare il sito ufficiale.

Adesso è ora di “Alzarsi e partire!”, dritti verso i tanti obiettivi che il futuro ci riserva.