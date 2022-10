Medicina estetica e chirurgia plastica: a chi rivolgersi?

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’aspetto naturale, l’adeguamento ai canoni estetici contemporanei e il tempo che passa. La bellezza esteriore può talvolta rappresentare un disagio per le donne tanto quanto per gli uomini, sempre più attenti al loro aspetto fisico, indipendentemente dall’età. In alcuni casi può bastare un piccolo ritocco attraverso la medicina estetica e con l’aiuto di punturine e macchinari ritrovare un aspetto più gradevole capace di restituire l’autostima perduta.



Grazie a queste metodologie è possibile rimuovere inestetismi cutanei, ritrovare una pelle più luminosa e levigata. Altre volte però non basta e si preferisce ricorrere alla chirurgia estetica attraverso cliniche specializzate. Ma un unico comune denominatore deve essere sempre presente: la professionalità degli esperti unita alla qualità dei prodotti. Respingere la tentazione di materiale in offerta o scontato può rivelarsi difficile ma è quanto mai necessario per non incorrere in spiacevoli disavventure che potrebbero rovinare, anche in maniera permanente, l’aspetto del volto e del corpo.



Affidarsi a dei professionisti competenti non è semplice, ma attraverso accurate ricerche, ogni donna può trovare l’esperto pronto ad aiutarla. La competenza dei chirurghi infatti, non si misura solo nel risultato finale, ma anche nella capacità del medico di saper supportare psicologicamente la sua paziente e imporsi anche nel dire tanti “no”. Le richieste infatti possono rischiare di diventare pressanti e controproducenti quando se ne fa un abuso. Compito del medico è anche quello di non eccedere nel numero di interventi e trattamenti, ovviamente anche a suo discapito economico. Lo ha spiegato il Dott. Salvatore Scandura, esperto di medicina e chirurgia estetica presso Mediclinc di Lecco. Il centro lariano è in grado di offrire non solo soluzioni estetiche ma anche una serie di servizi a supporto dei pazienti: dall’autista privato a un alloggio adiacente all’abitazione del medico per una maggiore tranquillità, ma anche per esigenze logistiche dedicate alle persone provenienti da città più lontane