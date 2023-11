Oltre i confini: il potere della lingua inglese in un mondo interconnesso

La lingua inglese rappresenta oggi uno strumento indispensabile per aprirsi a nuove opportunità personali e professionali. Può facilitare l'accesso ad una occupazione all'estero, moltiplicando le nostre probabilità di successo in ambito professionale, oppure può aiutarci ad aumentare la nostra clientela, aprendo porte su nuovi mercati (pensiamo ad esempio ad un e-commerce e a quanti clienti in più si possono raggiungere con una versione in inglese). Ma non solo: in un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, dove le distanze si accorciano e le relazioni interpersonali si moltiplicano, possedere una buona conoscenza dell'inglese consente di ampliare i propri orizzonti e abbracciare una dimensione multiculturale. É la chiave per viaggiare senza barriere comunicative, in libertà e autonomia, vivendo esperienze più ricche e stimolanti. Inoltre, nell’era di Internet, imparare una nuova lingua non significa solo la possibilità di comunicare con un maggior numero di persone, ma anche avere accesso a un numero maggiore di contenuti; pensiamo ad esempio a libri, film, serie tv, ma anche a social media e forum online. L’inglese è la chiave per accedere ad un archivio pressoché infinito di intrattenimento e informazione.

Per tutti questi motivi, padroneggiare l’inglese è una competenza davvero irrinunciabile.



Wall Street English: l’inglese su misura per te

Con oltre 50 di esperienza Wall Street English rappresenta una realtà consolidata nell'insegnamento della lingua inglese, grazie ad un metodo didattico che garantisce risultati e al contempo un'esperienza di apprendimento unica e coinvolgente. Ogni studente ha la possibilità di definire insieme ad un consulente didattico qualificato i propri obiettivi linguistici specifici e stabilire un programma formativo personalizzato, con attività mirate e contenuti su misura per raggiungerli. I corsi possono svolgersi in modalità integrata, parte in presenza e parte online da remoto, con la massima flessibilità.

Le lezioni sono tenute da docenti madrelingua con comprovata esperienza, in grado di garantire un reale trasferimento di competenze linguistico-comunicative. Gli studenti di Wall Street English possono inoltre contare su una community globale che riunisce migliaia di persone impegnate insieme a loro nel percorso di apprendimento e che rappresenta una preziosa fonte di stimoli, motivazione e condivisione.



L’importanza di un apprendimento naturale

La filosofia alla base del successo di Wall Street English è semplice: per apprendere veramente una lingua straniera occorre riprodurre il più fedelmente possibile le modalità di acquisizione naturale delle persone madrelingua. Il metodo didattico Wall Street English mira, dunque, a replicare il processo spontaneo con cui bambini e ragazzi assimilano nuovi vocaboli e strutture linguistiche attraverso la costante interazione quotidiana. Le lezioni individuali con insegnante madrelingua, la conversazione continua e l'utilizzo di supporti multimediali coinvolgenti consentono agli adulti di interiorizzare l'inglese in modo naturale e intuitivo, proprio come avviene in età infantile. Questo approccio valorizza la dimensione pratica e spontanea della lingua, superando i limiti e gli ostacoli di un apprendimento puramente teorico e scolastico, spesso lontano dall'inglese reale parlato nella quotidianità.



Wall Street English Lecco: approfitta subito della promozione esclusiva

