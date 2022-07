Come organizzare un funerale e scegliere l’agenzia

Dopo la morte di una persona cara si devono affrontare una serie di aspetti burocratici che riguardano il suo funerale. E quasi nessuno sa come comportarsi in queste occasioni, a partire dalla vestizione della salma fino alla sepoltura. A tutto ciò pensano le agenzie funebri, ma le persone potrebbero essere disorientate anche dalla rapidità del momento. Bisogna, infatti, saper scegliere in fretta, avere un’idea di alcune pratiche e, soprattutto, avere una stima dei costi per capire come procedere.

Il funerale, nel suo insieme, comporta alcune spese praticamente obbligatorie, tra cui la bara, gli addobbi floreali che accompagneranno la cerimonia, i trattamenti igienico-sanitari post mortem. Alcuni aspetti, poi, potrebbero essere diversi se la morte dovesse avviene in casa o in ospedale, oppure per cause accidentali.

Funerale: richiedere un preventivo online

Anche gli strumenti interattivi e digitali, però, possono fornire un grosso aiuto alle persone in cerca di informazioni affidabili. Specialmente in frangenti delicati come questi. Tra i servizi indispensabili oggi rientra la possibilità di richiedere un preventivo online: ciò consente alle persone un primo approccio immediato, la conoscenza delle pratiche dell’agenzia e di avere un’idea di spesa (ancora prima di un incontro con il personale).

Questo è il punto forte del Centro Funebre Castagna di Lecco, in viale Redipuglia 24 e in via Monsignor Polvara 11 (ma lavora su tutto il territorio), agenzia che negli ultimi anni ha investito molto sull’innovazione e digitalizzazione dei servizi. Tra questi, per esempio, quello che riguarda i necrologi – si chiama “Dillo con un fiore” – attraverso il quale è possibile inviare un messaggio di condoglianze, con anche un omaggio floreale (con scelta tra mazzo di fiori, ciotola, palma o corona), direttamente dal sito internet con pochi click.

Servizi funebri, supporto e assistenza legale

Il Centro Funebre Castagna è reperibile tutti i giorni 24 ore su 24, offre tutti i servizi legati a qualsiasi rito funebre (religioso e non), supporto e assistenza dal primo contatto sino al disbrigo di tutte le pratiche (comprese quelle burocratiche, di successione e l’assistenza legale): trattazione degli atti pubblici, trasferimento della salma (anche in caso di trasporto in altra città e rimpatrio all’estero), vestizione del defunto (tutti i trattamenti d’igienizzazione e pulizia), organizzazione dell’ultimo commiato. Si occupa anche di aspetti più complessi, come la cremazione. Inoltre, viene garantito l’eventuale servizio della musica per accompagnare la cerimonia funebre.

L’agenzia si fa carico in prima persona di tutte le pratiche che riguardano le concessioni cimiteriali e di eventuali trasferimenti. Le persone potrebbero anche aver bisogno di assistenza legale: ecco che il Centro Funebre Castagna collabora con esperti del settore per offrire la tutela necessaria.