Un poliambulatorio dedica il mese di dicembre alla prevenzione cardiovascolare

Un continuo e accurato controllo tramite apposite visite dell’apparato cardiovascolare – sia per i soggetti sani sia per coloro che hanno avuto un precedente evento cardiovascolare – è estremamente importante per tutelare la propria salute: se diagnosticate in anticipo, infatti, le patologie cardiovascolari possono avere ripercussione decisamente meno traumatiche per i pazienti.

Chiaramente, più aumentano i fattori di rischio, più diventa cruciale la prevenzione. Quali possono essere questi indicatori? Età – le patologie cardiovascolari infatti colpiscono più frequentemente dopo i 40 anni –, sesso maschile, familiarità per patologie cardiovascolari, diabete mellito, ipertensione arteriosa, dislipidemia e fumo di sigaretta.

L’importanza della prevenzione

Proprio per questo Parasanitis – Poliambulatorio medico con sede a Sirone – da anni promuove la prevenzione in ogni ambito sanitario. E in questo mese di dicembre ha deciso di puntare su tutte le problematiche e criticità relative all’apparato cardiovascolare, la cui prevenzione purtroppo è stata accantonata negli ultimi due anni in virtù dell’emergenza sanitaria.

Queste visite cardiologiche, infatti, si propongono di individuare i fattori di rischio cardiovascolari nei pazienti – e nei soggetti sani – così da giocare d’anticipo e prevenire il verificarsi di eventi come l’infarto miocardico.

Il cardiologo, infatti, sulla base delle evidenze raccolte durante la visita, imposterà per ciascun paziente un percorso terapeutico individuale al fine di limitare al massimo i fattori di rischio.

Attenzione e rapporto umano la mission di Parasanitis

Parasanitis è un poliambulatorio che offre diversi servizi: dall'osteopatia (anche pediatrica) fino alla logopedia e alla psicologia. Tra i servizi offerti da Parasanitis c'è spazio anche per un focus sull'attività fisica. Il poliambulatorio, infatti, mette a disposizione anche degli specialisti in preparazione atletica che possono fornire schede di allenamento personalizzate.

L'equipe di Parasanitis è composta da oltre 30 specialisti pronti a mettere a disposizione le proprie competenze con servizi di qualità e tempistiche brevi. L'obiettivo del poliambulatorio è quello di occuparsi a 360° del paziente, basando le visite sul rapporto umano e sulla collaborazione costante tra i medici.

Come prenotare una visita

