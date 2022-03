Progettazione di impianti elettrici, automazioni e manutenzione: il servizio a 360° di una PMI valtellinese

Come noto, un ruolo fondamentale e di traino, all’interno del sistema produttivo ed economico italiano, viene svolto da quella che è definita la piccola-media impresa.

D’altronde, la propensione delle PMI per i progetti sartoriali – in cui la qualità del prodotto finale è cruciale –, nonché il legame di queste realtà con il proprio territorio di riferimento e le sue esigenze produttive, ne fanno delle risorse imprescindibili per il tessuto industriale italiano.

Un’eccellenza tra le PMI

Una vera e propria eccellenza tra le PMI è Gaggi Fabio Srl, azienda valtellinese – con sede a Talamona – specializzata nella progettazione e produzione di impianti elettrici innovativi, automatizzati e tecnologicamente avanzati.

Il punto di forza di questa azienda sta nella sua capacità di assistere il cliente durante l’intero processo d’acquisto: dalla consulenza personalizzata fino all’assistenza post-vendita, passando per la progettazione e posa in opera degli impianti proposti ai propri clienti.

Grazie alle profonde conoscenze teoriche del titolare – Gaggi Fabio – e alle competenze pratiche dei dipendenti, questa realtà valtellinese riesce e realizzare qualsiasi tipo di impianto elettrico, sia in campo civile, sia in campo industriale.

Un Know-How al servizio di privati e aziende

Gaggi Fabio Srl, infatti, è il motore che fa muovere tante aziende del territorio, grazie alla programmazione PLC per la gestione dei processi industriali, alla posa della quadristica e alla fornitura e installazione di montaggi meccanici, bordi macchine e impianti elettrici finalizzati all’automatizzazione industriale.

Non solo: l’azienda offre ai propri clienti anche un servizio di manutenzione e riparazione di motori, razionamenti e macchine di controllo numerico CNC, nonché un’assistenza attiva 24 ore su 24 che ha permesso a Gaggi Fabio srl di instaurare un legame lavorativo con i propri clienti basato sulla totale fiducia.

Ma il know-how dell’azienda trova applicazione anche in campo civile: l’azienda realizza infatti degli impianti residenziali altamente tecnologici che comprendono l’automazione di cancelli e la domotica, grazie a sistemi di Smart Home che permettono una gestione da remoto degli elettrodomestici casalinghi.