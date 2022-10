L’importanza della salute mentale: un poliambulatorio vicino a Lecco offre un consulto gratuito

Sono passati quasi due anni e mezzo dall’inizio della emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19. Oggi, finalmente, da un lato i dati relativi alla normalizzazione della pressione ospedaliera, dall’altro l’abolizione di qualsiasi limitazione alla socialità, lasciano intendere che siamo usciti da quella situazione emergenziale.

Una serie di disturbi da non sottovalutare

Tuttavia, nonostante la fase critica della pandemia sia ampiamente alle nostre spalle, alcune conseguenze a lungo termine – sopratutto di natura psicologica – continuano a impattare trasversalmente sulla vita della popolazione.

Vediamo infatti bambini isolarsi e passare giornate intere davanti allo schermo del pc o dello smartphone anziché uscire con gli amici, vediamo persone spaventate alla sola idea di uscire di casa senza mascherina nonostante siano dirette in luoghi a basso rischio di contagio, vediamo persone rifuggire dai momenti di socializzazione e così via.

Ecco perché, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale del 10 ottobre, il poliambulatorio Parasanitis – Via Giuseppe Mazzini, 42, 23844 Sirone LC – vuole porre la sua attenzione su tutti questi disturbi psicologici che riguardano tutte le fasce d’età e che spesso vengono ancora stigmatizzati, non compresi e di conseguenza sottovalutati

Consulenza psicologiche gratuite

Proprio con questo obiettivo, presso la struttura del poliambulatorio sarà possibile ricevere – fino al 31 ottobre – consulenze gratuite per valutare un primo approccio psicologico e impostare insieme un percorso terapeutico che possa aiutare i pazienti a ritornare a vivere serenamente.

Per fissare un primo appuntamento e ricevere tutte le informazioni del caso è possibile chiamare il numero 3755506952 o scrivere una email a info@parasanitis.it.