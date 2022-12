Regali ideali per gli amanti degli animali

Natale è alle porte, il periodo più magico dell’anno sta arrivando, luci e addobbi colorano le nostre case che si riempiono di amici e parenti per i cenoni e i tradizionali scambi di regali.

E proprio i regali spesso sono la nostra più grande fonte di ansia, trovare il presente giusto è infatti complicato.

Ecco perché abbiamo preparato un breve elenco dove potrete trovare il regalo giusto per tutti gli amanti degli animali.

Il regalo giusto per i nostri amici a quattro zampe

Fare un bel regalo a chi ama gli animali non è mai stato così semplice grazie a Dog’s Corner, un luogo dove potrete trovare il regalo giusto per gli amanti di cani e gatti.

Grazie ad una linea in edizione limitata per le feste 2022 troverete nello shop il cibo giusto per i vostri amici pelosi.

Una fornitura di cibo è senza dubbio un regalo apprezzato da tutti i possessori di pet, se poi è di altissima qualità state certi che non deluderete nessuno.

Se invece volete colpire con un accessorio più fine, una cuccia è sempre un regalo gradito, sia per cani che per gatti con le cucce di Dog’s Corner i pet si faranno delle gloriose ronfate.

Un altro regalo molto utile per tutti gli amanti degli animali sono i guinzagli, disponibili anche sullo shop e prodotti con i migliori materiali anallergici e costruiti in maniera che il vostro fido resti legato in tutta sicurezza anche nei momenti di esuberanza.

Dog’s Corner però non è solo uno shop online, ma è un luogo gestito da amanti degli animali dove prendersi cura della salute del vostro cane.

Il benessere del proprio cane passa anche tramite la sua pulizia, specialmente se vive con noi in casa.

I cani più grandi cambiano il pelo in maniera molto veloce e spesso strigliarli e mantenere il manto pulito e asciutto è molto complicato.

Ed è qui che Dog’s Corner entra in gioco.

I professionisti della Toelettatura

La toelettatura professionale è il servizio di punta di Dog's Corner ed è il valido alleato per prendersi cura del proprio cane grazie a mani esperte.

Grazie a diversi anni di esperienza lo staff di Dog’s Corner è diventato un punto di riferimento per la pulizia del cane.

I prodotti professionali utilizzati sono di alta qualità, adatti anche a lavaggi frequenti, realizzati in Italia e non testati su animali. Nel lavaggio dei vostri piccoli animali è utilizzata solo acqua ozonizzata, avente grande potere igienizzante e coadiuvante per l'asciugatura.

La cura però non si limita alla pulizia ma è anche possibile trattare il pelo di fido con pacchetti di servizi specifici, come quello contro pulci e zecche, ideali per tutti i cani che amano stare all’aria aperta, oppure di toelettatura in forma di abbonamento, perchè il vostro cane sia sempre in ordine senza pensieri.

I servizi di Dog’s Corner non si fermano qui, è infatti disponibile il servizio self service, un luogo dove potrai lavare il tuo cane in totale tranquillità e con la certezza di usare i migliori prodotti.

In un unico luogo troverete tutto il necessario per la cura dei vostri amici pelosi e di quelli dei vostri amici.

Da Dog’s Corner i protagonisti sono gli animali, ma anche i padroni non rimarranno delusi.

Sul sito di Dog’s corner potrete trovare alcuni dei prodotti in vendita ed avere una panoramica di tutto quello che potete fare presso lo store.

Il regalo giusto per tutti gli amanti degli animali vi aspetta da Dog’s Corner.