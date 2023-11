Come diminuire il gap tra domanda e offerta di lavoro

Per molte aziende trovare personale qualificato è una sfida complessa.

La crescente discrepanza tra domanda e offerta rappresenta un problema che si fatica a risolvere: il divario rilevato nel 2022 è stato di circa il 40%, ciò significa che praticamente quattro candidati su dieci non hanno le competenze richieste dalle aziende.

La soluzione può arrivare da chi offre servizi di selezione e ricerca del personale, un aiuto prezioso sia per le imprese alla ricerca di nuove risorse, sia per coloro che cercano un futuro promettente.

In questo contesto in continua evoluzione, le aziende si trovano alle prese con una sfida decisiva: quella di riuscire a reperire personale altamente qualificato.

Ricercare lavoro a Lecco e provincia

Confartigianato Imprese Lecco, che riunisce più di 4mila imprese associate sul territorio, lancia un nuovo servizio dedicato proprio al recruiting. Il privato cittadino può candidarsi alle numerose offerte e aspirare a lavorare per una tra le tante imprese artigiane che fanno parte dell’associazione e che sapranno valorizzare le sue competenze.

I settori sono pressoché infiniti: dalla meccanica all’impiantistica, dai trasporti al settore benessere. Farlo è molto semplice: basta inviare il proprio cv a jobtalent@artigiani.lecco.it e il gioco è fatto.

Ricerca e selezione del personale per le aziende

Allo stesso tempo, le aziende artigiane possono facilitare il processo di ricerca e selezione del personale, usufruendo di un servizio rapido e tagliato sulle loro specifiche esigenze.

Dopo aver definito il profilo ricercato, l’annuncio e l’offerta di lavoro verranno promossi nelle piattaforme opportune per una durata di 60 giorni. Successivamente i curricula più in linea con la posizione aperta verranno trasmessi all’impresa. Confartigianato Imprese Lecco si occupa sia di intermediazione, mettendo in contatto l’azienda con i candidati idonei, sia di selezione del personale, svolgendo direttamente i colloqui per conto dell’impresa.

Se per le aziende è sempre più complicato reperire collaboratori con le competenze richieste e, soprattutto, gestire il processo di ricerca e selezione, è necessario allora affidarsi a professionisti del settore che sappiano affiancare le imprese, permettendo loro di raggiungere l’obiettivo e risparmiare tempo.