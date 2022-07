Weekend fuoriporta: Lecco è la meta giusta

L’estate è arrivata e le sue torride giornate rendono impossibile rimanere in città.

Decidete quindi di organizzare una giornata fuori, all’insegna della natura e del relax, ma siete indecisi sulla meta da scegliere?

Ecco quattro buoni motivi per trascorrere le giornate sulle sponde del lago di Lecco.

Lecco: piccola perla tra le sponde del lago

La prima cosa da vedere sicuramente è il lungo lago, sembra scontato ma il lungo lago di Lecco è una piccola perla, costellata da locali in cui fermarsi per assaporare un buon caffè o un gelato.

Per il periodo estivo è tornata ad illuminare le sponde del lago la celebre ruota panoramica, attrazione che vi permetterà di vedere il lago dall’alto e di farvi passare una serata molto romantica

Piccolo plus, se siete motociclisti, preparatevi a trovare le sponde invase da moto di tutti i tipi, Lecco è infatti crocevia di quasi tutti i motogiri in questa zona della Lombardia.

Se invece siete appassionati di arte e architettura storica non potrete perdervi il campanile di San Nicolò, risalente al 1800 che svetta sull’omonima Basilica risalente al 1300.

Al suo interno potrete ammirare affreschi e opere d’arte, nonché apprezzare i due organi risalenti a metà ’800.

Villa Manzoni e il suo rispettivo museo: Lecco ha ospitato per diverso tempo il celebre romanziere Alessandro Manzoni ed è la città cornice dei “Promessi Sposi”.

All’interno della villa potrete ammirare le sale e gli oggetti appartenuti allo scrittore e fare un tuffo nel passato tra bravi e matrimoni che “non sanno da fare”

I numerosi sentieri per le vostre camminate: Lecco è incastonata tra il lago e le montagne, dalla città infatti partono numerosi sentieri per il trekking, passiamo da sentieri semplici, adatti a chi non è abituato a lunghe escursioni nei boschi a piccole ferrate, dedicate a scalatori esperti che cercano un'avventura vicino casa.

Le esperienze culinarie: Lecco è famosa anche per l’offerta culinaria e parlando di cucina non possiamo non nominare Autentico Restaurant.

Un luogo dove la tradizione della cucina italiana incontra un ambiente moderno e accattivante.

Autentico Experience

Uni dei punti di forza di Autentico Restaurant è sicuramente la sua posizione strategica. Autentico Ristorante, infatti, si trova nel cuore del centro storico di Lecco, a due passi dal lungo lago e dalla stazione dei treni. Nonostante la posizione centrale, tuttavia, a caratterizzare la location è la tranquillità: pur essendo in centro, il ristornate si trova tra i vicoli appartati e silenziosi della cittadina, dove è possibile trovare la privacy adeguata ai pranzi più importanti.

Nulla è lasciato al caso infatti la location, interamente made in Italy, è elegante e moderna ma allo stesso tempo informale, adatta insomma a qualsiasi tipo di incontro, dal pranzo di lavoro all’aperitivo con gli amici.

All'interno delle cucine di Autentico Ristorante, gli ingredienti vengono accuratamente e quotidianamente selezionati per garantire agli ospiti la migliore qualità possibile. L’intera filiera produttiva viene infatti controllata e ciò consente di avere le migliori materie prime con la garanzia di un prodotto sano, genuino e dalle perfette qualità organolettiche. L'ottima qualità delle materie prime è un elemento imprescindibile per la cucina di un ristorante. Questo è un tratto distintivo di Autentico Ristorante che sceglie accuratamente ciascun prodotto per poi valorizzarlo, creando dei piatti unici.

La cucina unisce sapientemente tradizione e modernità, dando origine a piatti innovativi e a sorprendenti abbinamenti, che lasceranno a bocca aperta i commensali.

In Autentico Restaurant nulla è lasciato al caso, e proprio sull’onda di questa cura è stata realizzata la formula Business Lunch, un menù dedicato ai pranzi di lavoro che consente di gustare un ottimo pranzo senza appesantirsi e per proseguire al meglio la giornata lavorativa. Questa proposta, insieme alla scelta di ingredienti di altissima qualità, alla ricercatezza e alla cura rende il ritorante una tappa obbligata per tutti coloro che visitano Lecco.

Entrando avrete la certezza di vivere una vera e propria esperienza culinaria, gustando abbinamenti ricercati nel pieno stile culinario lecchese.