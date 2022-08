Buoni piazzamenti per gli atleti della 3Life al Triathlon Città di Brescia

Prima domenica di agosto in terra bresciana per tre portacolori della 3Life, in gara a Buffalora nel Triathlon Sprint Città di Brescia che assegnava il Trofeo Parco delle Cave. Tradizionali le distanze di gara, ovvero prima frazione a nuoto di 750 metri, seconda ciclistica di 20 km e terza a piedi di altri 5.

A vincere è stato Marco Lorenzon della A3 Fotomeccanica completando il tracciato in 56'27". Per la squadra lecchese ottimi risultati. Fabio Sala ha chiuso al 27° posto in 1h04'43" sfiorando il podio di categoria tra gli S4 con la quarta posizione. Per Fabio prima frazione completata in 12'11", seconda in 29'52" e terza in 19'54". Sul podio di categoria sale invece Giuseppe Brovelli, 2° M5 in 1h19'45", 124° generale. Giuseppe nuota in 17'33" e completa le altre due parti di gara rispettivamente in 32'36" e 25'20".

In campo femminile vittoria di Sara Sandrini (Venus Triathlon) in 1h04'06" e ottimo 17° posto per Martina Colombo, 4^ tra le S3, in 1h19'15". Per lei parziali di 15'17", 34'24" e 26'14".