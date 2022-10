Eccellenza: Brianza Olginatese tre punti d'oro. Ancora Ko la Luciano Manara

Nella quinta giornata del campionato di Eccellenza Girone B, grandissima vittoria esterna della Brianza Olginatese sul campo difficile di Scanzorosciate con il risultato di 1 a 0.

La gara vede partire forte gli avversai con Romanini che sfiora il gol dal limite. L’occasione per i bergamaschi sveglia i bianconeri che rispondono al 7′ con Rebolini, qui da segnalare l'ottima parata di Pelati. Al rientro in campo i lecchesi aumentano il ritmo e al 28′ ecco che Merlini, classe 2003, tutto solo dentro l’area piccola devia in aerea, ma colpisce il pallone debolmente. Ecco che al 31', al termine di una sua azione personale, viene atterrato in area da Noris: per il direttore di gara non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto va Pizzini che con freddezza porta in avanti la Brianza Olginatese. Al triplice fischio arriva la terza vittoria consecutiva per la squadra di Delpiano che rimane incollata alla parte alta della classifica.

Per quanto riguarda l'altra lecchese impeganta nel girone B, la Luciano Manara, la formazione di Abaterusso ha rimediato una sconfitta contro la Vertovese: i bergamaschi si impongono 2-1 grazie alle reti di Ruggeri e Messedaglia. A nulla vale il pareggio, iniziale, siglato da Bovis su rigore.

La classifica del girone B

Tritium 18

Mapello 13

Club Milanese 12

Brianza Olginatese 11

San Pellegrino 11

Lemine Almenno 11

Cisanese 10

Leon 10

Scanzorosciate 9

Forza e Costanza 9

Vertovese 9

Juvenes Pradalunghese 7

Altabrianza Tavernerio 6

Trevigliese 4

Luciano Manara 3

Zingonia Verdellino 2

AlbinoGandino 2

Valcalepio 2