Promozione: ecco la terza giornata di campionato delle lecchesi

Ecco il programma della terza giornata di campionato prevista per domenica 3 ottobre: scopri contro chi giocheranno le squadre lecchesi impegnate nel girone B di Promozione

Il campionato di Promozione è ormai partito e le diverse squadre del lecchese inserite nel girone B hanno iniziato tra alti e bassi. Come già detto questo è il girone tra i più equlibrati e la lotta per le prime posizioni è agguerrita.

La terza giornata del campionato di Promozione, in programma domenica 3 ottobre settembre alle ore 15.30, vede l'Arcadia Dolzago impegnata nella trasferta di Cormano contro il Cob91, mentre l'Olgiate Aurora sarà in casa impegnata nel derby contro la ColicoDerviese. Sicuramente questa sarà una partita molto interessante, mentre il Barzago ospiterà la Concorezzese che sembra essersi ripresa e può stupire e l'Olimpiagrenta che giocherà in casa del Lissone.

Queste le altre gare della giornata:



Cinisello - Cavenago

Muggiò - Nuova Sondrio

Casati Calcio Arcore - Vibe Ronchese

Arcellasco - Altabrianza Tavernerio