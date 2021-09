Promozione: l'Arcadia Dolzago pareggia con il Cinisello

Tanti pareggi e poche vittorie per le formazioni lecchesi in questa prima giornata di campionato.

All'esordio nel girone B di Promozione la formazione dell'Arcadia Dolzago guadagna un solo punto contro il Cinisello di Quattromini. Dopo un'inizio frizzante da parte della formazione meneghina, i ragazzi guidati da Bonomi non riescono ad avere la meglio sulla formazione del Cinisello. L'inizio della gara non è dei migliori, infatti il primo tempo non vede nessuna delle due squadre riuscire a trovare il vantaggio. Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Nella ripresa invece la formazione ospite rossoblù entra in campo con una grinta diversa e dopo nemmeno 15 minuti si avvicina al vantaggio, che troverà poi invece al 28' con Costantino. Per l'Arcadia Dolzago la partita sembra finire, ma nel finale o meglio ancora nei minuti di recupero è Morrone che trova il gol del pareggio e nega la vittoria alla squadra meneghina.

ARCADIA DOLZAGO – CINISELLO 1-1

28′ st Costantino (C), 47′ st Morrone (A)