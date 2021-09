Promozione: sconfitta per l'Olgiate Aurora

Un rigore per gli avversari della Nuova Sondrio sancisce la terza sconfitta per l'Olgiate Aurora in questa stagione.

Sconfitta per l'Olgiate Aurora che perde di misura contro la Nuova Sondrio. Decisiva la rete su rigore di Moroni (Nuova Sondrio). I brianzoli colpiscono una traversa e i biancazzurri rispondono con un palo.

Con sei minuti di ritardo sulla tabella di marcia a causa del forte temporale, la Nuova Sondrio è partita a mille con diverse azioni pericolose che mettono in pericolo la difesa dell'Olgiate Aurora. Al 7' i padroni di casa della Nuova Sondrio si lamentano per un presunto fallo di mano in area del difensore brianzolo, ma l'abritro conferma la sua decisione e concede solamente il corner. Il primo tempo si è chiuso in attacco per l'Olgiate Aurora, che con ben cinque calci d'angolo a favore non è riuscita a trovare il gol del vantaggio.

Nella ripresa, su un campo pesante a cauda della pioggia, i padroni di casa della Nuova Sondrio si rendono pericolosi prima con un palo e poi al 7' guadagno un calcio di rigore. Moroni sfrutta un lancio dei suoi compagni e anticipa il portiere avversario che sbaglia l'uscita e travolge l'attaccante biancoazzurro. Vantaggio per il Sondrio. Nelle fasi finali di gioco l'Olgiate prova in tutti i modi a trovare il pareggio, con diversi calci piazzati, ma nessuna vera palla gol, se non quella capitata nel finale su un colpo di testa.

Terza sconfitta per l'Olgiate Aurora, dopo le due subite in Coppa Lombardia. La squadra di Pirovano ora deve ripartire e pensare alla seconda giornata di campionato che la vedrà impegnata contro il temibile Muggiò.