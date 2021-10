Promozione, che sconfitta per l'Arcadia Dolzago

L’Arcadia Dolzago viene schiantata dal Muggiò, che continua a macinare risultati positivi e a confermare la sua forza. Per quanto riguarda la formazione di Lecco invece sembra non riuscire a reagire e a trovare una soluzione a questa partenza tutt’altro che semplice. Sì sa, la corazzata Muggiò non era facile da battere, ma cinque gol subiti da cinque marcatori diversi non sono affatto semplici da digerire. La squadra guidata da Zaramella non è mai entrata in partita e non è stata capace per tutti i novanta minuti di impensierire minimamente gli avversari.

A segnare per la formazione monzese sono stati Raffaglio, Brighenti, Kasse, Tremolada e Campanella.

Appuntamento ora a domenica per i lecchesi che saranno impegnati nella trasferta a Colico valida per il derby contro la ColicoDerviese.