Marco e Veronica: sono loro gli atleti dell'anno incoronati ad Abbadia

La formula vincente del Centro Sport Abbadia di portare sul palco a inizio anno le realtà di tutto l'universo associativo, non cambia. Sul palco del "Piergiorgio Frassati", concesso dal parroco don Fabio Molteni, sono saliti ieri sera gli atleti delle varie discipline sportive nei vari target di età, dal calcio alla pallavolo, celebrati attraverso i video proiettati sullo schermo del teatro dell'oratorio. Nell'occasione sono stati incoronati gli atleti dell'anno: Marco Ferraroli, vincitore del titolo italiano nelle bocce, e Veronica Riva, giovane campionessa di wakeboard.

La serata di sabato 13 gennaio è stata impreziosita dalla presenza di tre importanti atleti, tre giocatori della Calcio Lecco impegnata nel campionato di serie B. Il conduttore della serata Alfredo Riva ha infatti annunciato tra gli applausi la salita sul palco la presenza di Riccardo Melgrati, Nicolò Buso e Giovanni Crociata, che hanno risposto alle domande del giovane pubblico presente in sala. "Impegno, dedizione voglia di arrivare” - le risposte date agli interrogativi da parte dei presenti.

A dare risalto all'appuntamento del Centro Sport Abbadia - guidato dal presidente Luca Donato e dallo storico presidente Cleto Tizzoni - anche la presenza di Marco Monti, dirigente del Csi di Lecco, associazione vicina alla tappa dell'ottantesimo anno di presenza sul territorio.

La passerella degli atleti ha quindi aperto il sipario agli "Atleti dell'anno": la quattordicenne Veronica Riva e Marco Ferraroli. La prima, campionessa italiana europea per il wakeboard, lo sci nautico nelle sue varie declinazioni praticato con il mono- sci. E per l'altro sportivo il titolo italiano nella pratica delle bocce, passione riscoperta e messa in campo con la casacca della garlatese. "Abbadia Lariana deve dunque essere e andare fiera per questi suoi figli da podi prestigiosi" - è stato infine il commento degli organizzatori. (Si ringrazia Alberto bottani per le foto e la collaborazione)