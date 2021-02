Calcio: il miglior Lecco della stagione torna da Alessandria con un buon pareggio

Il miglior Lecco della stagione torna da una delle trasferte più insidiose del girone di Serie C, in quel di Alessandria, con un buon pareggio. Mister D'Agostino, finalmente, sceglie di infoltire il centrocampo con un 3-5-2 che regala subito un'ideale copertura degli spazi e confonde le carte all'Alessandria. Foglia, Bolzoni e Marotta non offrono punti di riferimento, bravi nelle due fasi, in difesa e in inserimento. I grigi non trovano linee di passaggio pulite e si affidano ai cross dalla trequarti per le due punte.

Le occasioni arrivano nel primo tempo, prima con l'inserimento di Marotta servito da Iocolano, Pisseri respinge, poi con il colpo di testa di Capogna, sul quale lo stesso Pisseri si supera. Iocolano ci prova anche con il pallonetto ma il portiere alessandrino è strepitoso e alza sopra la traversa. Nella ripresa Pissardo para un rigore a Eusepi e Pisseri respinge un'altra conclusione di Iocolano. Finisce 0-0.

Us Alessandria 0-0 Calcio Lecco 1912

Alessandria (3-5-2) Pisseri; Sini, Di Gennaro, Prestia; Parodi, Casarini, Giorno (dal 34′ s.t. Frediani), Di Quinzio (dal 25′ s.t. Bruccini), Rubin (dal 17′ s.t. Mora); Eusepi (dal 17′ s.t. Arrighini), Corazza (dal 34′ s.t. Stanco) (Crisanto, Chiarello, Gazzi, Macchioni, Bellodi). All. Moreno Longo.

Lecco (3-5-2) Pissardo; Merli Sala, Marzorati, Cauz; Masini, Bolzoni, Marotta (dal 27′ s.t. Celjak), Foglia (dal 44′ s.t. Azzi), Capoferri; Iocolano (dal 44′ s.t. Moleri), Capogna (dal 34′ s.t. Mastroianni) (Borsellini, Lora, Mangni, Liguori, Malgrati, Nannini, Emmausso, Nesta). All. Gaetano D’Agostino.

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria

Note: partita a porte chiuse; terreno in condizioni accettabili. Pomeriggio leggermente piovoso e freddo. Ammoniti Merli Sala, Bolzoni, Di Gennaro, Sini, Cauz. Angoli: 4-5.