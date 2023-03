Altri allori per la Ginnastica Arché

Nuovi podi e ottimi piazzamenti per Ginnastica Archè, che domenica 19 marzo a Treviglio ha partecipato alla seconda prova del campionato regionale individuale Silver LC di ginnastica artistica femminile. L'evento sportivo è stato organizzato dalla Fgi (federazione ginnastica d'Italia) presso il PalaFacchetti. Otto le ginnaste dell’associazione calolziese, suddivise in 4 categorie, impegnate in campo gara sui 4 attrezzi:

Allieve 4^ fascia: Jordana Licata e Ilaria Longhi

Junior 1^ fascia: Cloe Angelibusi, Elisabetta Longhi, Marianna Martello

Junior 2^ fascia: Gaia Elia

Senior 2^ fascia: Gaia Zanini e Linda Ravasio

In classifica generale, da evidenziare per la categoria junior 1 il podio conquistato da Elisabetta Longhi, medaglia d’oro, insieme alla compagna Cloe Angelibusi, medaglia di bronzo. Grande soddisfazione nella categoria senior 2 che ha visto Linda Ravasio e Gaia Zanini salire sul primo gradino del podio per aver conquistato entrambe la medaglia d’oro, avendo ottenuto il medesimo punteggio a pari merito.

Complessivamente buona la prova per le allieve 4^ fascia, nonostante in alcuni momenti l'agitazione non abbia sempre permesso alle ginnaste di esprimersi al meglio delle proprie potenzialità. Sui singoli attrezzi, molto buone le prestazioni di Ilaria Longhi, che raggiunge il secondo punteggio al corpo libero, e di Jordana Licata, terzo punteggio al volteggio.

Nella gara delle junior 1, Elisabetta Longhi ha conquistato la prima posizione al corpo libero, al volteggio e alla trave, e il terzo posto alle parallele. Cloe Angelibusi si è classificata seconda al volteggio, terza alla parallele e terza in trave. Marianna Martello si è aggiudicata il terzo posto al corpo libero. Buona anche la prova della junior 2 Gaia Elia che ha ottenuto il 4° punteggio al corpo libero, a solo un decimo dal terzo posto.

Per le senior 2, Gaia Zanini è salita sul gradino più alto del podio a parallele, corpo libero e trave, mentre al volteggio si è posizionata al terzo posto; Linda Ravasio si è classificata seconda a corpo libero, trave, e volteggio, ma è riuscita a condividere di nuovo con la sua compagna di squadra il gradino più alto del podio alle parallele. Menzione speciale per Alessandra Valsecchi, che non ha gareggiato per un fastidio alla schiena, ma ha seguito e sostenuto dagli spalti le compagne.

"L’augurio di tutti è di poter riprendere al più presto la stagione insieme alle sue compagne veterane - spiegano dirigenti e istruttori dell'associazione sportiva della Valle San Martino - La prova affrontata dalle ragazze lascia ben sperare, il gruppo è in forma e sta lavorando bene in questo periodo pieno di impegni". Gli istruttori sono quindi soddisfatti del lavoro svolto dalle ragazze. Ora, la concentrazione di tutto il team di Ginnastica Arché è puntata alla gara di squadra in programma per il weekend di sabato 1 e domenica 2 aprile.