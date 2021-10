Calcio a 5: super inizio di stagione in A2 per le due lecchesi

Le lecchesi protagoniste dell'avvio di stagione del campionato di Serie A2 del calcio a 5 nazionale. I Saints Pagnano volano sulle ali dell'entusiasmo, con tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato.

Sabato i meratesi di coach Danilo Lemma hanno espugnato il campo dell'Arzignano 3-1 trascinati dallo scatenato Daniele Caglio, autore di una doppietta e sempre più bomber del girone (a quota 6 reti, insieme a Titon del Mantova).

I Saints sono protagonisti fin qui di un inizio stagionale quasi perfetto con tre vittorie, 17 gol fatti e 2 subiti. Nel prossimo turno riceveranno la visita del Milano, posizionato nelle zone basse della classifica del girone.

Il Lecco Calcio a 5, l'altra nostra formazione impegnata nel campionato di A2, non è da meno e ha subito soltanto una battuta d'arresto, proprio nell'ultimo turno, contro l'altra capolista Mantova che vanta come i Saints 9 punti in classifica.

Contro una delle formazioni accreditate a vincere il campionato, i blucelesti di mister Pablo Parrilla hanno sfoderato un'altra ottima prestazione, finendo sconfitti solo a causa delle straordinarie parate del portiere ospite Ricordi e delle giocate offensive di Titon. Una sconfitta (4-2) che, pur non regalando punti in classifica, rafforza ancor di più la convinzione che quest'anno il Lecco potrà veramente dar fastidio a tante big della A2.