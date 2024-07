I giovani del Rugby Lecco da Castrogiovanni, lui si veste di bluceleste

Fine camp per i giovanissimi del Rugby Lecco 1975. Venerdì 5 luglio si è tenuta la grande festa con Martin Castrogiovanni, ex campione della Nazionale italiana al quale è stata regalata la maglia bluceleste. Sabato ultimo giorno alla Castro Rugby Academy di Piancavallo (Pordenone) al quale hanno preso parte dieci giovanissimi Leoni: uno di loro, Alessandro Zuppardo, è stato premiato come miglior compagno del suo gruppo di anno di nascita.

Dieci, come detto, i partecipanti: Samuele Ruffinoni, Matteo Ruffinoni, Davide Gesomino, Samuele Caponero, Achille Valena, Alessandro Zuppardo, Giovanni Schiavo, Edoardo Santoro, Ettore Santoro, Emiliano Biavaschi. Castrogiovanni si occupa personalmente della formazione e si avvale della collaborazione di uno staff tecnico altamente qualificato, composto da allenatori di primo e secondo livello e istruttori certificati di mindfulness.