Un Bione gremito sogna l'impresa, ma il Rugby Lecco cede a Piacenza

Era il bigmatch dell'ultima giornata di andata in Serie B e valeva molto: il possibile aggancio del Lecco alla capolista Piacenza, con il sogno promozione in Serie A sullo sfondo. Tutto ciò si sarebbe trasformato in realtà soltanto grazie a una vittoria, che purtroppo non è arrivata. Ma il pubblico del Bione, oltre 400 spettatori, ha goduto di uno spettacolo intenso in campo e fuori.

La squadra di Sebastian Damiani ha lottato sino all'ultimo istante per cercare di portare a casa il massimo risultato, giocando bene palla in mano, senza incontrare tuttavia grande fortuna. Dopo essere stato in vantaggio 9-5 il quindici bluceleste si è trovato sul 14-12 nella ripresa, prima del sorpasso emiliano sul 14-15 che ha sancito il risultato finale. Negli ultimi minuti Pellegrino ha avuto su punizione l'occasione per far vincere i suoi, scivolando purtroppo al momento di calciare.

In classifica Piacenza allunga il proprio vantaggio nel girone a 8 punti su Lecco. Non è finita, con tutto il ritorno da giocare, ma è chiaro che la missione dei blucelesti si è fatta molto complicata.

"Non possiamo accettare lo scontro fisico"

"Piacenza è uno squadrone - ha spiegato a fine partita Filippo Valentini, seconda linea bluceleste - ma siamo riusciti ad affrontarli come volevamo, bene nella mischia e in touche. Peccato che per fischi arbitrali o indecisioni nostre negli ultimi 22 metri non siamo riusciti a incidere. Abbiamo un rugby moderno determinato anche dalle nostre qualità fisiche perché non siamo giganti, quindi non possiamo accettare lo scontro fisico. Ma questo è il rugby che ci piace giocare. Ai miei compagni ho detto di non pensare troppo a questa sconfitta, c’è tutto il girone di ritorno che ci aspetta e domenica prossima abbiamo già lo scontro con Bergamo, un’altra pretendente".