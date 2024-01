La favola di Andrea: un lecchese ai Mondiali Junior di sci alpino

Il mondo dello sci alpino italiano si prepara a sostenere i suoi giovani talenti con l'annuncio delle convocazioni per i Mondiali Junior, che si terranno dal 28 gennaio al 3 febbraio a Portes du Soleil, in Alta Savoia, Francia. Tra i 16 azzurri chiamati a rappresentare il nostro Paese c'è anche il lecchese Andrea Bertoldini (Sci Club Lecco), pronto a mettersi in gioco sul palcoscenico internazionale.

Le convocazioni, diramate dal direttore tecnico giovanile Paolo Deflorian, vedono la partecipazione di otto uomini e otto donne. Oltre a Bertoldini, gli altri convocati nel campo maschile sono: Fabio Allasina, Gregorio Bernardi, Pietro Motterlini, Max Perathoner, Stefano Pizzato, Leonardo Rigamonti ed Edoardo Saracco. Nel settore femminile ad affiancare le promesse del panorama sciistico italiano ci saranno Francesca Carolli, Giorgia Collomb, Carlotta De Leonardis, Matilde Lorenzi, Emilia Mondinelli, Ambra Pomarè, Beatrice Sola e Sara Thaler.

Il via il 28 gennaio in Francia

Si comincerà il 28 e 29 gennaio con le prove della discesa libera, seguite dalla gara in programma il 30. Successivamente, ci saranno i superG con le Combinate a squadre il 31, il Parallelo a squadre l'1 febbraio, gli Slalom maschili e i Giganti femminili il 2, e gli Slalom femminili e i Giganti maschili il 3.

I Mondiali Junior rappresentano un'importante vetrina per i giovani talenti dello sci alpino, offrendo loro l'opportunità di confrontarsi con i migliori atleti della loro categoria a livello internazionale. Per Andrea Bertoldini e gli altri convocati sarà un'occasione per dimostrare il proprio valore sulle piste e per rappresentare con orgoglio l'Italia nel mondo dello sport invernale.