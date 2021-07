Via Alcide de Gasperi

Anna Mei, ennesima impresa: record del mondo nel giorno del suo compleanno e un altro aiuto ai bambini malati

Ex insegnante presso la scuola "Santo Stefano" di Lecco, ha pedalato dalle 5 della mattina alle 17 del pomeriggio di domenica percorrendo circa duecento chilometri in pista. Il tutto a scopo benefico, in favore dei "bambini farfalla"