Controlli antidoping, il mandellese Luca Colnaghi positivo dopo il Campionato U23

Luca Colnaghi positivo a un controllo antidoping. Nella giornata di lunedì Nado Italia (Organizzazione nazionale antidoping) ha comunicato che, a seguito di un controllo effettuato al termine del Campionato Italiano Under 23 disputato lo scorso 13 settembre a Zola Predosa (Bo), all'atleta mandellese della Zalf Fior è stata riscontrata la positività alle seguenti sostanze: andarina, ostarina e un suo metabolita.

La società: «Integratore alimentare»

Nello specifico, si tratta di sostanze contenute in un integratore alimentare a base di chetoni regolarmente in commercio su Internet e del tutto lecito, «assunto dall'atleta autonomamente e in assoluta buona fede - dichiara il team trevigiano - Le sostanze contestate da Nado Italia, infatti, sono contenute all'interno dell'integratore e non risultano esplicitate nei documenti illustrativi che accompagnano il prodotto per cui sarebbero state assunte in maniera inconsapevole dal ragazzo».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Preso atto di questi elementi - continua la Zalf - pur confidando nella totale trasparenza dell'operato del proprio atleta, la società, totalmente estranea alla vicenda, in conformità alla decisione della prima sezione del Tna ha provveduto a sospendere in via cautelare il corridore affinché possa dimostrare con assoluta serenità la propria buona fede».