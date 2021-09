L'Olimpiagrenta strappa un punto al Casati Calcio Arcore

L'Olimpiagrenta, già consapevole dell'eliminazione in Coppa Italia Promozione, ci prova comunque e riesce a strappare un pareggio contro la Casati Calcio Arcore.



Una partita che è stata intensa perlopiù nei primi quindici minuti di gioco, dove è successo di tutto. La squadra di Sozzi parte molto aggressiva e si va a guadagnare dopo neanche 5 minuti dal fischio iniziale il gol del vantaggio con Moyans. L'Olimpiagrenta ci prova in tutti i modi e mette in difficoltà in più occasioni la squadra monzese, che arrivava da una sconfitta pesante contro il Cavenago in campionato. Ma dopo 15 minuti in cui i lecchesi spingono e provano a trovare il raddoppio arriva il fischio da parte del direttore di gara: rigore per la Casati. A tirare dagli undici metri è stato Redaelli che con freddezza infila il pallone del pareggio in rete.

Un risultato che permette tranquillamente alla squadra biancoverde di vincere con quattro punti il girone 10 e di passare il turno.

Ora la squadra di Sozzi, dopo la gara rinviata contro il Barzago nella prima giornata di campionato, dovrà affrontare domenica 26 settembre in casa la formazione del Cinisello che nella scorsa partita ha pareggiato contro l'Arcadia Dolzago.