Il punto sul campionato di Serie D: La situazione dopo otto giornate del girone B con la Casatese

Quando si è arrivati a quasi un quarto di stagione, il girone B di serie D continua ad essere dominato dalla “sorpresa” Lumezzane. L’occhio di riguardo, in questo caso è per la squadra di Casatenovo. Un weekend non proprio positivo per la formazione lecchese, infatti, la formazione guidata da Mister Commisso subisce il primo Ko in questa stagione. Dopo aver ottenuto ben sette risultati utili si deve arrendere dalla neo promossa Lumezzane per 1-0. La compagine bresciana è la prima della classe del girone B di Serie D.

A decidere la sfida al Comunale di Rogoredo è la rete messa a segno da Alessandro al 50′, grazie alla veloce ripartenza della formazione bresciana in seguito a una palla persa dai brianzoli in fase offensiva. Insomma, una sconfitta di misura per i biancorossi che è fatale: scivola al sesto posto, A soli tre punti dal secondo posto occupato da Varesina e Arconatese.

Ecco la classifica del girone B:

Lumezzane 19

Arconatese 16

Varesina 16

Brusaporto 14

Villa Valle 14

Alcione Milano 13

Casatese 13

Sporting Franciacorta 13

Seregno 12

Virtus Ciserano Bergamo 12

Ponte San Pietro 9

Città di Varese 9

Desenzano 8

Real Calepina 8

Folgore Caratese 7

Caronnese 6

Sona 4

Breno 3

Prossimo appuntamento domenica 30 ottobre in trasferta contro l’Alcione Milano