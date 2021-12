Promozione: Che vittoria della ColicoDerviese

La ColicoDerviese di mister Invernizzi si è imposta con un sonoro 4-1 sulla Casati Arcore. Una vittoria che permette ai gialloblù di uscire, momentaneamente, dalla zona rossa. La partita vede le due squadre essere ben organizzate e si gioca prevalentemente a centrocampo. Ma al 21' arriva il primo gol della gara: Pasquinelli trova Rota in area che grazie a un'ottima girata buca la rete del Casati Arcore. Il gol del vantaggio permette ai lecchesi di sfruttare il momento di blackout dei brianzoli e al 29' a segnare la rete del raddoppio è Scotti. Il doppio vantaggio sembra far male ai padroni di casa di Arcore, ma al 32' Fanti accorcia le distanze su errore della difesa lecchese. Ma ancora una volta arriva immediatamente la reazione della squadra di Invernizzi che trova la rete del 3-1 al minuto 41 con Pasquinelli.

Al rientro in campo la ColicoDerviese amministra e gestisce il vantaggio, impedendo agli avversari di arrivare al tiro. Al minuto 26 chiude definitivamente la gara con Rossi che calcia al volo e infila la quarta rete per i lecchesi in porta.