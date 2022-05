Il Badminton Lecco fa incetta di medaglie ai Campionati italiani Master

Dopo due Campionati Italiani Master in terra sarda a Maracalagonis, nel fine settimana dal 30 aprile al 1° maggio si è svolta la 36^ edizione nella città di Brescia. Il Badminton Lecco si è presentato all'appuntamento con 7 atleti, 5 uomini e 2 donne, conquistando ottimi risultati.

La prima a mettere al collo la medaglia di campionessa italiana per la categoria DF55 è Roberta Brenzone in coppia con Sara Marchesini (Cus Bergamo). Di seguito altri due titoli nel DX45 e 50, con Morten Sorensen in coppia con Emma Adele Szczepanski (Genova Bc) senza concedere un set agli avversari, ed Edvidio Milani in coppia con Piera Tocchetti che in finale superano i detentori del titolo conquistato lo scorso anno.

Nel SM45 Morten Sorensen difende il titolo conquistato nel 2021 e vince facilmente la finale con un doppio 21-17 e nel SM55 il pluricampione Italiano Denis Passador riconquista il titolo Italiano perso lo scorso anno dopo un'avvincente finale vinta in tre set.

Beffe nel doppio

Si sale sul secondo gradino del podio nel DM45 con la coppia Morten Sorensen-Stefano Calegari, che dopo aver raggiunto la finale non possono difendere il titolo conquistato lo scorso anno per un infortunio a Calegari. Nel DM55 Denis Passador ed Edvidio Milani con l'amaro in bocca lasciano il titolo agli avversari al terzo set con il punteggio di 22-20, mentre Passador con Roberta Brenzone (DX55) cedono in finale alla forte coppia di Malles. Nel SF50 Piera Tocchetti al terzo set di una partita combattuta lascia la medaglia d'oro all'avversaria.

Al terzo posto si classificano nel SM45 Stefano Calegari che si ferma durante la partita di semifinale (infortunio), nel SF55 Roberta Brenzone che fa tris come Piera Tocchetti nel DF45 in coppia con Roberta Isacchi (Pol. 2B).

Paolo Poletti con Roberto Agazzi (Lario BC) nel DM55 si ferma ai quarti di finale, nei quali il sorteggio li ha messi contro i vincitori di categoria. Nel SM55 Edvidio Milani raggiunge i quarti di finale mentre Paolo Poletti gli ottavi.

La coppa a squadre viene vinta dalla società Avs Malls che, a parità di punti con il B&CC Lecco, ha dalla sua parte una vittoria in più.

Grande risultato per l'allenatore Alessandro Redaelli il quale, con grande passione insegna, guida e consiglia tutti gli atleti del club. Il presidente, il consiglio direttivo e tutti gli atleti del B&CC Lecco si sono congratulati per questo successo di squadra, ringraziando per l'ottima organizzazione dell'evento la Società Asd Brescia Sport Più.