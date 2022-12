Il Badminton Club Lecco è campione italiano a squadra fra i Master

Il Badminton & Croquet Club Lecco è campione italiano a squadre Master. Un successo prestigioso e meritato per le racchette blucelesti nella prima edizione inserita dalla Federazione italiana badminton nelle gare tricolori dopo la versione promozione dello scorso anno.

I Campionati italiani si sono svolti a Milano in via Cimabue: Lecco si è presentata agguerrita e desiderosa di vincere con la squadra allestita dal vicepresidente Edvidio Milani, dal direttore tecnico Alessando Redaelli e da Denis Passador.

La formula prevedeva una fase iniziale con tre gironi da tre squadre e uno da due nel quale è stato inserito il Bcc Lecco. Primo incontro e vittoria contro il Cus Bergamo per 4-2. Sono scesi in campo Roberta Brenzone, Chiara Landi, Piera Tocchetti, Federica Zanotto (prestito), Denis Passador, Edvidio Milani, Marco De Rubeis e Amir Atash Faraz (prestito). A disposizione per la squadra Paolo Poletti e Nicola Bordignon (prestito).

Semifinale sofferta e decisiva

In semifinale il livello si è alzato, contro lo squadrone di Uberetsch. Lecco è partito bene con il doppio maschile composto da Denis Passador e Amir Atash Faraz contro Aldo Danti e Muhamad Nahdawi: 21-4, 21-10. Nel doppio femminile Piera Tocchetti con Federica Zanotto, pur giocando punto a punto, non hanno avuto la meglio contro Sonia Ianeselli ed Erika Henrite Stich (prestito) 24-26, 12-21. Risolutore il primo singolo maschile M35 di Marco De Rubeis su Gunther Andergassen (prestito) con un doppio 21-7. Nulla da fare per Federica Zanotto contro Erika Stich. La campionessa europea 2019 nel singolo femminile ha dato spettacolo di tecnica e forza. Risultato 2-2: ha fatto la differenza il singolo maschile M55 di Denis Passador contro Karl Lanznaster per 21-8, 21-2 che ha così portato Lecco sul 3-2; il doppio misto di Roberta Branzone con Amir Atash Faraz, che hanno battuto in due set gli avversari Muhamad Nahdawi ed Evi Florian 21-17, 21-14, ha regalato il 4-2 e la finale ai blucelesti.

Decidono le scelte dei tecnici

Altro gradino impegnativo contro il Marlengo Asv Marling (Bolzano). Decisive le scelte degli allenatori nella composizione degli incontri. Garanzia per le racchette lecchesi il doppio maschile questa volta di Marco De Rubeis con Denis Passador contro William Kuno Pardatscher e Michael Rainer, in grado di imporsi 21-13, 21-18. Cedono il passo nel doppio femminile al terzo e combattutissimo set Piera Tocchetti e Federica Zanotto contro Maria Theresia Klotzner e Kathrin Vardorfer (prestito) 13-21, 21-18, 19-21. Facili invece il SM35 di Amir AtashFaraz contro Joachim Frei (prestito) 21-11, 21-16 e il S35 di Federica Zanotto contro Maria Theresia Klotzner 21-9 21-4 che hanno portato la squadra avanti 3-1.

Il successo matematico del titolo tricolore è giunto grazie a Denis Passador contro Conrad Hofer nel SM55. Perso il primo set 18-21, il lecchese ha reagito imponendosi 21-16 e 21-17 in un sofferto terzo set.

"Una prestazione che nasce dalla voglia di partecipare, giocare bene e vincere che replica i risultati di maggio scorso con le 12 medaglie vinte e i 6 titoli italiani Master 2022 dei giocatori lecchesi". Queste le parole del direttore tecnico Alessandro Redaelli.

I colori blucelesti erano presenti a questo appuntamento anche nella squadra degli arbitri con Franco Tommasello. "Un rigraziamento per il sostegno da parte dei nostri due giovanissimi atleti del Bcc Lecco Mattia e Alex Cattaneo".

Impegnato invece al 2° GP di Acqui Terme nella categoria Senior Paolo Milani, che nel doppio maschile si ferma ai quarti di finale e nel signolo agli ottavi.