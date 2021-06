Salta la Barro Sky Thenite, ma il Covid non c'entra. Mazzoleni: «Diffidato dalla Zenithal di cui sono segretario»

Anima della bella corsa notturna, originariamente prevista per la metà di luglio, Mazzoleni ha ricevuto l'avviso che lo intima a cessare «di operare per conto della stessa associazione»

Si tinge di giallo la Barro Sky Thenite, precedentemente Barro SkyNight, che diveramente da quanto comunicato non si terrà il prossimo 17 e 18 luglio. Ma, questa volta, il Covid-19 non è la causa dell'annullamento: in mezzo, infatti, ci sono le carte bollate. A riferirlo è Matteo Mazzoleni, segretario dell'Asd Zenithal che è stato diffidato da Alessandro Mazzoleni, presidente dell'associazione sportiva con sede a Valmadrera.

Una lunga lettera ha, quindi, rivelato la cancellazione della due giorni sportiva, che prevedeva la disputa di quattro gare (ZenSky, ZenVertik, ZenDouble e ZenFun) e il ritiro della nazionale italiana di skyrunning Fisky in vista del Mondiale.

Annullata la Barro Sky Thenite: la lettera di Matteo Mazzoleni

Questa la lunga lettera diffusa da Matteo Mazzoleni:

"Carissimi atleti, sponsor, volontari, componenti del comitato promotore, volontari enti e associazioni.

Sono a scrivere in quanto Zenithal Team Asd nella figura del suo Presidente, attraverso una comunicazione per via raccomandata con ricevuta di ritorno datata 17.06.2021, mi diffida e mi intima l’immediata cessazione di operare per conto della stessa Asd.

Premetto che come ideatore e creatore insieme ad un gruppo di amici della Barro Sky Night alle origini, poi divenuta Barro Sky Thenite, mi sono sempre appoggiato a diverse associazioni per le edizioni precedenti e mi sono sempre fatto carico in prima persona dei rapporti e contatti con sponsor, atleti, associazioni, enti ed altre Società Sportive, con i quali ho ottimi rapporti ormai da anni di collaborazione ma soprattutto di amicizia, e che tutto veniva fatto secondo le regole e gli accordi concordati tra le parti.

A poco meno di un mese dall’edizione 2021 che era prevista per il 17-18 luglio, nel corso della quale abbiamo aggiunto una gara per rendere l’evento ancora più importante, sono stato personalmente contattato dalla Federazione per ospitare la nazionale italiana di skyrunning Fisky per un ritiro pre-mondiale, ma solo ad oggi mi sono ritrovato senza poter agire, per quanto concerne l’organizzazione dell’evento in toto, come ho sempre fatto per il bene della manifestazione, la crescita della Asd e per la promozione del nostro paese in cui credo ancora.

Con le lacrime agli occhi e con forte rammarico sono costretto a comunicare che l’edizione della manifestazione “Barro Sky Thenite” che comprende le 4 gare ZenSky, ZenVertik, ZenDouble e ZenFun, in programma il week end del 17-18 luglio 2021 viene annullata in quanto, non mi è possibile garantire il regolare svolgimento delle stessa per via della comunicazione di recentissima data, firmata dal presidente della Asd, della quale al momento sono ancora segretario.

Purtroppo (è cancellato, ndr) anche il ritiro della nazionale in programma dal 16 al 18 luglio a fronte dell’allegata diffida.

Chi ben mi conosce, conosce anche la mia moralità e la mia integrità, e la passione che ho sempre messo nell’organizzazione di questo evento che per me e per tutti i volontari e collaboratori è sempre stata linfa vitale, in quanto tutti accomunati dalla passione per la montagna, per lo sport e per l’amicizia.

Chiedo agli sponsor, che hanno già ricevuto regolare fattura, per la sponsorizzazione dell’evento e agli atleti che hanno già effettuato l’iscrizione di contattare il presidente dell'Asd Zenithal Team (mail alessandro@zenithal.it) per le pratiche legate all’annullamento dei documenti e la restituzione delle somme, in quanto non sono più la persona designata ad operare in tal senso.

Vi ringrazio per il sostegno e l’affetto che mi avete dimostrato fino ad oggi, confidando in una nuova rinascita o ritorno alle origini insieme a tutti voi".