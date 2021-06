L'impresa delle Under 18 del Basket Costa: alzata al cielo la Coppa Italiana

Ennesimo alloro giovanile della società biancorossa: nelle finali di Udine percorso netto e senza appello per le avversarie. Per aggiudicarsi il trofeo piegata la Lupe 94-52

Il Basket Costa Masnaga sale sul tetto d’Italia per l'ennesima volta grazie al proprio straordinario vivaio. Le ragazze dell'Under 18 si sono infatti aggiudicate la Coppa Italiana di categoria nelle finali disputate a Udine. Straordinaria impresa di Matilde Villa e compagne, apparse veramente "illegali" confronto alle pari età, supportate da una maggiore esperienza (si tratta in pratica dell'ossatura della squadra di Serie A1) e da una cifra altissima di talento individuale.

Per lo staff tecnico biancorosso e la società del direttore generale Bicio Ranieri l’ennesima soddisfazione, a coronamento di una stagione sofferta per il covid ma costellata di risultati eccezionali, dalla qualificazione alla Final eight di Serie A alla disputa dei play-off Scudetto, per concludere con questo nuovo alloro giovanile.

Costa ha dominato il torneo dall’inizio, vincendo le proprie partite senza mai dare l’impressione di poter mancare l’obiettivo: prima contro Ragusa e Moncalieri nel girone, poi contro il Basket Roma nei quarti, quindi con le padrone di casa di Udine in semifinale (83-46). In finale, sabato, schiantata la Lupe San Martino di Lupari 94-52 con Allievi, Osazuwa e le gemelle Villa in doppia cifra. Ciliegina sulla torta, Eleonara Villa si è aggiudicata la sfida da tre punti.