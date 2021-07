Costa Masnaga porta quattro atlete su dodici ai Mondiali Under 19 di basket

Soddisfazione per il club alla Coppa del mondo che si svolgerà a Debrecen, in Ungheria, dal 7 al 15 agosto: coach Roberto Riccardi chiama in azzurro Vittoria Allievi, Martina Spinelli, Silvia Colognesi e Meriem Nasraoui

Il Basket Costa raccoglie un'altra grande soddisfazione. Quattro giovani elementi del settore giovanile biancorosso sono state infatti convocate per il prossimo Mondiale Under 19. Se si pensa che le atlete che in totale costituiscono la compagine italiana sono 12, si può intuire la portata di questa impresa: un terzo della Nazionale è “made in Costa”.

«Basket Costa è estremamente orgogliosa di avere quattro delle dodici convocate per il Fiba U19 Women’s World Cup 2021, che si svolgerà a Debrecen, in Ungheria, dal 7 al 15 agosto» ha commentato con soddisfazione la società brianzola.

Tra le giocatrici biancorosse che il coach azzurro Roberto Riccardi ha voluto portare con sé troviamo Vittoria Allievi, Martina Spinelli, Silvia Colognesi (che ha giocato in doppio utilizzo in A2 a Carugate nell’ultima stagione), Meriem Nasraoui, in doppio utilizzo da due stagioni in A2 con Alperia Basket Club Bolzano. «A loro - conclude Costa - va il nostro miglior augurio per un torneo tanto importante e prestigioso.