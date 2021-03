Basket: il Costa Masnaga strapazza Vigarano, Olginate sciupa contro Piacenza

Nella Serie A1 femminile le brianzole vincono agevolmente 92-60. In Serie B i biancoblu di coach Oldoini non sfruttano un vantaggio di 7 punti e sono beffati 77-75

Weekend in chiaroscuro per le due lecchesi impegnate nei campionati nazionali di pallacanestro, che rimediano una vittoria e una sconfitta nei rispettivi impegni.

In Serie A1 femminile corre la Limonta Costa Masnaga che batte piuttosto agevolmente la Dondi Multistore Vigarano e vola a quota 20 punti in classifica, tenendo il passo di San Martino di Lupari, vittoriosa contro Broni. Dopo lo scatto in avanti del primo quarto, con una partenza a razzo in cui le pantere hanno doppiato le ospiti, Vigarano ha avuto il merito di rifarsi sotto nella seconda frazione, conservando solo 12 punti di svantaggio alla pausa lunga. Nel terzo quarto le padrone di casa hanno alzato il ritmo e sfruttato i tanti errori al tiro di Vigarano, prendendo un vantaggio che si è mantenuto agevolmente sopra i 20-25 punti di scarto, chiudendo con un netto 92-60.

Per la Serie B maschile, partita tiratissima al PalaErba (indisponibile il PalaRavasio) tra Missoltino.it Np Olginate e Bakery Piacenza. A spuntarla, al termine di un match giocato punto a punto in cui i biancoblu si sono trovati anche avanti di punti, sono gli emiliani 77-75. Olginate non è stata in grado di sfruttare un vantaggio di 7 punti a pochi minuti dal termine ed è stata punita da una compagine, la Bakery, tra le più forti del girone.