Basket. Le lecchesi impegnate nei campionati nazionali sfiorano il colpaccio

La Np Olginate, in campo a Pasquetta dopo quattro settimane di stop causato dal covid, cede a Crema. Costa Masnaga si arrende ma spaventa la corazzata Schio

Olginate in campo a Bernareggio contro Crema

Le due lecchesi impegnate nei campionati nazionali di pallacanestro sfiorano il colpaccio. La Np Olginate, in campo a Pasquetta dopo quattro settimane di stop causato dal covid, ha affrontato in casa (ma sul neutro di Bernareggio per indisponibilità del proprio campo, e di Erba e Bione) la Pall. Crema, quarta forza del girone B di Serie B.

Gli uomini ci coach Max Oldoini sono andati vicini al colpaccio, ma hanno pagato la stanchezza nel finale e i liberi dei cremaschi, cedendo 66-70. Per i biancoblu ora doppia sfida in Sicilia contro Ragusa e Agrigento tra giovedì e domenica.

In Serie A1 femminile, la Limonta Costa Masnaga vende carissima la pelle con la corazzata Schio. Le brianzole sfiorano infatti l'impresa, facendo sudare le proverbiali sette camicie alle ospiti. Finale 61-52 in favore delle venete. Costa è ora attesa dall'ultimo turno di satgione regolare e poi dai play-off.