Basket: Costa Masnaga scivola a Ragusa, per Olginate amaro esordio stagionale

Non è stato un turno soddisfacente per le squadre lecchesi impegnate nei campionati nazionali di pallacanestro.

Il Costa, Serie A1 femminile, è stato sconfitto in Sicilia. Troppo forte la Passalacqua Ragusa, che tira con il 59% da due punti e con il 43% dalla lunga distanza, in una partita che non è mai in discussione fin dai primi minuti. Per la Limonta Costa Masnaga un'altra grande prestazione individuale in termini di produzione offensiva: questa volta a prendersi la ribalta è Jaisa Nunn. La lunga americana classe 1997 sforna il suo career high in Italia con 29 punti e 10 rimbalzi. Finale 91-69 e secondo ko consecutivo per le brianzole dopo la striscia positiva di quattro incontri.

La Np Olginate ha esordito, finalmente, nel nuovo campionato di Serie B. A Fiorenzuola, contro una neopromossa, è arrivata una dura sconfitta, 89-72, maturata nella seconda parte di gara. I biancoblu partono forte, ma i padroni di casa sorpassano a metà a gara e allungano in maniera decisiva. In quattro, nelle file degli olginatesi, chiudono in doppia cifra: Lenti, Giannini, Bloise e Negri.