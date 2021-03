Basket: la Np Olginate espugna Piadena e torna al successo in Serie B

Torna al successo la Np Olginate che espugna il campo della Corona Piadena e riprende la propria marcia verso un possibile piazzamento play-off in Serie B. Quinto successo negli ultimi otto incontri disputati per i ragazzi di coach Max Oldoini.

Tiratori di entrambe le formazioni in palla nel primo quarto, terminato 22-21. A metà secondo periodo lo strappo biancoblu firmato Tremolada e Brambilla, il time-out non giova a Piadena, Giannini e Bloise guidano un break di 22-0 terrificante: 30-47 sul tabellone all'intervallo.

Nella ripresa molti errori e nervosismo da parte dei padroni di casa (De Bettin, ex di turno, fuori per falli con un tecnico), 47-67 al 30'. Il vantaggio è tale da consentire alla Npo di gestire, Negri costruisce la sua grande partita al tiro (21 punti, 8/11 dal campo) e Lenti firma l'ennesima doppia doppia stagionale (11+13).Finale 66-89. Settimana prossima turno di riposo prima della seconda fase.

In Serie A1 femminile, il Basket Costa ha riposato per lo stop del campionato dovuto alla Final eight di Coppa Italia. La Limonta ha ceduto al primo turno 84-53 contro Schio, con coach Paolo Seletti che si è comunque dichiarato «soddisfatto e orgoglioso».