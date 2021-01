Costa Masnaga e Olginate, troppo forti le corazzate Reyer Venezia e Bakery Piacenza

Weekend amaro per le compagini lecchesi impegnate nei campionati nazionali di pallacanestro. Non riesce nell'impresa la Limonta Costa Masnaga che, però, ha il merito di lottare e combattere, impensierendo per tre quarti la capolista di Serie A1 femminile. L'Umana Reyer Venezia, invece, dilaga nell'ultimo quarto, con un parziale di 32-16 che non ammette repliche. Finisce 72-98 e in campo, nel finale, c'è qualche minuto anche per le giovani Colognesi e Caloro.

La Missoltino.it Olginate fa tremare la corazzata Piacenza e dopo avere condotto e girato a quota 42-37 a metà partita, nella ripresa soffre l'aggressività e determinazione della Bakery e perde la via del canestro segnando solo 20 punti con un misero 1/13 dall’arco con i biancorossi che sorpassano. Nonostante tutto la Npo di coach Oldoini rimane in partita e attaccata agli avversari sino al 61-59 del 37′. Finale 69-64, risultato che tiene gli olginatesi all’ultimo posto del gironcino di Serie B maschile.