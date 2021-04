Il Basket Costa batte Broni e pensa ai play-off, Olginate a rischio play-out

Weekend agrodolce per le due lecchesi impegnate nei campionati nazionali di pallacanestro. In A1 femminile, il Costa Masnaga vince anche l'ultima partita della regular season a Broni. Le brianzole passano 83-70 e ora possono concentrarsi sugli spareggi validi per lo Scudetto. Nel derby altra grande prova per Matilde Villa e Laura Spreafico, autrici rispettivamente di 17 e 26 punti.

In Serie B maschile, si è conclusa con un'altra sconfitta la trasferta siciliana per la Nuova Pallacanestro Olginate, dopo Ragusa stoppata anche dalla Fortitudo Moncada Agrigento. Risultato finale 90-71, ai biancoblu ora manca una partita da recuperare contro la Sangiorgese per portarsi in pari con le giornate della seconda fase del girone B di Serie B.

I play-off si allontanano, per i ragazzi di coach Max Oldoini è necessario guardarsi alle spalle per scongiurare i play-out.