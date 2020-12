Il Basket Costa torna al successo, la Np Olginate rompe il ghiaccio

Torna al successo in Serie A1 femminile, dopo due ko, la Limonta Sport Costa Masnaga in Serie A1: fra le mura amiche, sabato sera, le biancorosse domano la Magnolia Campobasso, cogliendo il sesto successo di una stagione fin qui davvero sopra le aspettative. Partenza sprint per le brianzole e vantaggio massimo che supera i venti punti, con il vano tentativo di rimonta nelle ospiti nel quarto periodo. Finale 75-63. Top scorer Beatrice Del Pero con 21 punti.

Nella Serie B maschile si sblocca la Missoltino.it Np Olginate, che a Varese sbanca il parquet della Robur Et Fides e centra la prima vittoria stagionale dopo due sconfitte e l'esonero, venerdì sera, del tecnico Giorgio Contigiani.

I padroni di casa tirano con percentuali basse (a fine gara 40% da due e 22% da tre), merito di una difesa efficace (44 rimbalzi, 35 difensivi) che concede pochi tiri puliti. Olginate allunga subito, più equilibrio nella seconda parte di match ma il finale premia i biancoblu, 54-69.